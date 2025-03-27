Російський агент готував теракт біля херсонського ТЦК

Раніш чоловік вже «відзначився» низкою підпалів на Черкащині

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував вибух біля будівлі територіального центру комплектації у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За завданням російських кураторів чоловік мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до адміністративної будівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому», коли він перебував біля місця запланованого теракту.

Потенційним підривником виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Як з’ясувалося, чоловік вже виконав низку ворожих «тестових завдань» на Черкащині (йдеться про підпали об’єктів «Укрзалізниці»). Після проходження «перевірки» він був відправлений до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий вибуховий пристрій.

Також фігурант встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої росіяни могли відстежувати його переміщення. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про місцеперебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Тернополі була затримана 14-річна школярка. Росіяни завербували її та планували підірвати дівчинку разом з вибухівкою біля місцевого управління поліції.

Також стало відомо, що у Тернополі правоохоронці запобігли подвійному теракту поблизу територіального центру комплектації. Там була затримана пара ворожих агентів, причому обидва – наркозалежні.