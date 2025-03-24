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Ще один учень з Тернопільщини здав агентів РФ, які намагалися його завербувати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Ще один учень з Тернопільщини здав агентів РФ, які намагалися його завербувати
Хлопець не погодився виконувати завдання ФСБ-шників і розповів усе мамі
фото: wcu-network

Матір розповіла про непохитну позицію свого сина, сформовану численними бесідами в ліцеї і вдома, не довіряти таким пропозиціям

Учень ліцею з Тернопільської області відмовився від пропозиції в месенджері про підробіток на диверсіях і розповів про все батькам. Як передає «Главком», про це повідомила обласна прокуратура.

У Підволочиській громаді учень місцевого ліцею отримав на телефон пропозицію за 150 гривень розклеювати листівки з провокативними текстами або «все трощити й ламати» за $1 тис.

Хлопець розповів про це мамі, а та вже проінформувала правоохоронців. Жінка також розповіла про непохитну позицію свого сина, сформовану численними бесідами в ліцеї і вдома, не довіряти таким пропозиціям.

Як зазначили у прокуратурі, хоча підліткам у всій Україні й продовжують надходити повідомлення про сумнівні підробітки та нібито величезну винагороду за них, багато дітей, обізнаних зі справжніми наслідками, навіть не розпочинають діалоги з ворогом. Натомість вони сповіщають правоохоронців про спроби встановити такі контакти.

Раніше російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл Тернопільської області. 

За інформацією правоохоронців, до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов школяр і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією «підробітку». 

Хлопцеві будо надіслано і відео з посиланням на Telegram-канал для реєстрації. Проте дитина «не спокусилася на обіцяні гроші», а натомість звернулася до офіцера служби освітньої безпеки.

Водночас на Вінниччині учень аграрного ліцею погодився на пропозицію за гроші пошкодити майно представників ТЦК та СП і підпалив автівку військового. Оскільки палій був неповнолітнім та визнав власну провину, він спромігся уникнути реального покарання. Суд зоб взяв періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також прочитати книгу «З Україною в серці. Патріотична хрестоматія».

Також «Главком» повідомляв, що у Одеській області суд заборонив учню 11-го класу сільської школи користуватися месенджером Telegram, – після того як школяр підпалив автомобіль військовослужбовця.

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Теги: дитина російські агенти

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