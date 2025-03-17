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Литовські спецслужби виявили «російський слід» у справі про підпал Ikea

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Литовські спецслужби виявили «російський слід» у справі про підпал Ikea
Підпал магазину Ikea російські найманці здійснили 9 травня 2024-го
фото: www.presseportal.de

Підозрюваний наразі перебуває під вартою

Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію відомства.

Згідно з досудовим розслідуванням, один із підозрюваних, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім, діяв у складі організованої терористичної групи за вказівкою російських військових структур. Учасники угруповання  мали намір вчинити терористичні акти в Литві та Латвії.

Підозрювані приїхали до Польщі навесні 2024 року з метою вчинення терактів за винагороду в 10 тис. євро. Ввечері 8 травня 2024 року вони прибули до торгового центру Ikea і заховали в одному з відділів запалювальний механізм з бомбою уповільненої дії. Російські агенти активували механізм близько 4-ї ранку 9 травня, зафільмували пожежу, передали відео кураторам і виїхали на заздалегідь підготовленому автомобілі до Варшави. Там фігуранти справи в якості винагороди за виконане завдання отримали BMW 530.

Слідство встановило, що обидва підозрювані мали систематичний контакт зі спільниками з РФ, використовували зашифровані канали зв’язку й вели детальну підготовку до терактів.

Після повернення до Литви один із підозрюваних був затриманий, коли намагався скоїти новий терористичний акт – цього разу у столиці Латвії Ризі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Він обвинувачується  у підготовці й здійсненні терористичних злочинів, підпалі та підготовці вибуху майна підприємств, створенні загрози життю і здоров'ю багатьох людей з терористичними цілями.

Нагадаємо, раніше, коли США призупинили військову допомогу Україні, литовське видавництво Sofoklis заявило, що знімає з продажу книжку Hillbilly Elegy («Сільська елегія») віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Також «Главком» повідомляв, що 6 березня Литва вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє придбання, використання та виробництво касетних боєприпасів, – через загрозу з боку РФ.

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Теги: російські агенти IKEA Литва теракт

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