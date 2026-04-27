Хакери із Львівщини зламували ігрові акаунти і продавали їх у РФ

Вікторія Літвінова
Під час обшуків у фігурантів вилучили 37 мобільних телефонів, 11 системних блоків, 7 ноутбуків та понад $32 тис. готівки
Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Кіберполіція Львівщини: схему злому розробив 19-річний дрогобичанин, тіньовий оборот міг сягати 10 млн грн

Кіберполіція Львівщини спільно зі слідчими затримала трьох місцевих мешканців, які зламували ігрові акаунти українців та іноземців і перепродавали їх за криптовалюту на вебсайті з російським доменом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.  

Як діяла схема

Фігурантам справи – 19, 21 та 22 роки. Організатором схеми став 19-річний житель Дрогобича, який у минулому році познайомився зі спільниками на тематичних ігрових ресурсах.

Зловмисники застосовували методи соціальної інженерії та знання в галузі програмування. Пристрої жертв вони інфікували так званим стілером – шкідливою програмою для викрадення конфіденційних даних. Шкідливе програмне забезпечення маскувалося під застосунки, що нібито надавали бонуси або спрощували ігровий процес. За кілька місяців угруповання отримало доступ до понад 610 тисяч ігрових профілів.

Викрадені акаунти хакери сортували за цінністю. Найдорожчими вважалися профілі, власники яких придбали за реальні кошти колекційні чи рідкісні предмети інвентарю, а також мали залишок ігрової валюти. Продавали акаунти у закритих онлайн-спільнотах та на сайті з доменом, зареєстрованим у росії. 

Обшуки та вилучене майно

Днями поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних. Вилучено:

  • 37 мобільних телефонів;
  • 11 системних блоків;
  • 7 ноутбуків;
  • 5 планшетів;
  • 4 флеш-носії;
  • банківські картки, чорнові записи;
  • готівку – $32 тис. та 2 тис. євро.

Фахівці кіберполіції виявили понад 300 записів із даними про так звані «елітні» акаунти. За попередніми підрахунками, тіньовий оборот схеми міг досягати 10 млн грн. Аналіз вилученої техніки триває. 

Що загрожує підозрюваним

Усім трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України – крадіжка та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кожному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. У його рамках встановлюється коло потерпілих і можливі поплічники затриманих. Не виключена додаткова правова кваліфікація.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила львівського хакера, який на замовлення іноземців зламував платні програми. Правовласники програм зазнали майже 1,5 млн грн збитків.

До слова, окремо кіберполіція викрила хакера, який зламував сторінки у соцмережах та вимагав гроші за відновлення доступу.

Кримінал

