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Затримано російського агента, який готував вбивство топпосадовця ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затримано російського агента, який готував вбивство топпосадовця ГУР
Руками завербованого агента Росія намагалася ліквідувати представника ГУР Андрія Юсова
фото: Національна поліція, Уніан

Триває досудове розслідування

Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі фігурант перебуває під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними джерел oboz.ua у правоохоронних органах, руками завербованого агента Росія намагалася ліквідувати представника ГУР Андрія Юсова.

Затримано російського агента, який готував вбивство топпосадовця ГУР фото 1

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили, що спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували $100 тис., з яких $10 тис. було перераховано як аванс.

За викритим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства.

Затримано російського агента, який готував вбивство топпосадовця ГУР фото 2

«Для реалізації злочинного задуму він детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину – із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами», – йдеться у повідомленні.

Однак, як наголошують поліцейські, реалізувати задум він не встиг. Правоохоронці затримали його. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Затримано російського агента, який готував вбивство топпосадовця ГУР фото 3

Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у лютому представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових.

Теги: Національна поліція України ГУР російські агенти

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