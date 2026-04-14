Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки заробила РФ за час послаблення санкцій: підрахунок The Times

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасове послаблення не змогло стабілізувати ринок, але дозволило Росії суттєво збільшити нафтові доходи
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

За квітень Росія змогла заробити вдвічі більше, ніж у березні

11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Після завершення цього періоду стали відомі масштаби додаткових доходів Москви. За даними The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія отримувала понад $100 млн додаткового доходу щодня, пише «Главком».

Загалом лише у квітні доходи від нафтових податків склали щонайменше $12,8 млрд, що вдвічі більше, ніж у березні.

Тимчасовий виняток, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа, дозволяв продавати нафту, яка вже перебувала в морі, попри санкції.

Це рішення мало стримати різке зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, де ціни перевищили $100 за барель і зросли більш ніж на 50% з кінця лютого.

Втім, як зазначає видання, очікуваного ефекту не сталося, оскільки ціни залишилися високими, а значна частина російської нафти і так постачається в обхід санкцій через тіньовий флот.

Як повідомлялось, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.

Теги: росія санкції гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua