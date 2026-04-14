Скільки заробила РФ за час послаблення санкцій: підрахунок The Times

За квітень Росія змогла заробити вдвічі більше, ніж у березні

11 квітня закінчилась дія тимчасового санкційного винятку США для російської нафти. Після завершення цього періоду стали відомі масштаби додаткових доходів Москви. За даними The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія отримувала понад $100 млн додаткового доходу щодня, пише «Главком».

Загалом лише у квітні доходи від нафтових податків склали щонайменше $12,8 млрд, що вдвічі більше, ніж у березні.

Тимчасовий виняток, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа, дозволяв продавати нафту, яка вже перебувала в морі, попри санкції.

Це рішення мало стримати різке зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, де ціни перевищили $100 за барель і зросли більш ніж на 50% з кінця лютого.

Втім, як зазначає видання, очікуваного ефекту не сталося, оскільки ціни залишилися високими, а значна частина російської нафти і так постачається в обхід санкцій через тіньовий флот.

Як повідомлялось, Росія наростила доходи від експорту нафти до максимального рівня з червня 2022 року. Зростання забезпечили підвищення світових цін і збільшення обсягів постачання.

Війна на Близькому Сході спричинила різке зростання світових цін на нафту та підвищила попит на російську сировину. Причиною стало фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку щодня транспортувалося понад 12 млн барелів нафти з Перської затоки.