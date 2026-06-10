РФ почала вербувати дівчат для вбивств військових. Голова Нацполіції розкрив схему

Від початку року правоохоронці зафіксували шість замовних убивств або спроб їх вчинення за схожим сценарієм

Російські спецслужби почали дедалі частіше використовувати дівчат для організації та виконання злочинів проти українських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар голови Національної поліції України Івана Вигівського

Від початку 2026 року правоохоронці вже зафіксували шість випадків замовних убивств або спроб їх вчинення за схожою схемою, одну з яких вдалося попередити. За словами очільника Нацполіції, останнім часом російські куратори змінили підходи до вербування виконавців та дедалі частіше залучають до таких злочинів молодих дівчат.

«Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори», – зазначив Вигівський.

Як пояснив голова Нацполіції, пошук потенційних виконавиць відбувається через Telegram та інші месенджери. Дівчатам пропонують швидкий заробіток та дистанційно координують усі їхні подальші дії.

За словами Вигівського, після вербування куратори дають завдання знайомитися з військовослужбовцями через сайти знайомств та організовувати особисті зустрічі.

«Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати», – розповів він.

Окрему роль у схемі, за даними поліції, відіграють наркотичні речовини. «І основне – куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон», – пояснив Вигівський.

У Нацполіції наголошують, що всі дії координуються дистанційно, а російські спецслужби намагаються використовувати соціальні мережі, месенджери та сайти знайомств для пошуку виконавців злочинів на території України.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час спілкування з незнайомими особами в інтернеті та повідомляти про підозрілі пропозиції швидкого заробітку або завдання, які можуть мати ознаки протиправної діяльності.

Раніше правоохоронці викрили та затримали завербованого російськими спецслужбами агента, який готував замовне вбивство одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними джерел, мішенню російської сторони міг бути представник ГУР Андрій Юсов. За виконання вбивства завербованому киянину обіцяли $100 тис., з яких $10 тис. він отримав як аванс.