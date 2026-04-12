Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
За матеріалами справи, підсудний має різні церковні нагороди та грамоти за навчання
Обвинуваченому присудили п’ять років реального тюремного покарання

 

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка  винуватим у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Житель Сумської області з грудня 2024-го спілкувався у Telegram із невстановленою особою з номером російського оператора стільникового звʼязку. І з березня до серпня 2025-го передавав йому відомості про розташування українських військових. Співрозмовника цікавило, зокрема, місцезнаходження підрозділів протиповітряної оборони

У судовому засіданні коригувальник обвинувачення визнав повністю. Розповів, що в 2023 році з російського номеру телефону йому в Telegram надійшло повідомлення. Він тривалий час, начебто, блокував цей номер телефону, тому що не хотів спілкуватися з незнайомцями, але потім все ж вступив у переписку. Лише одного разу влітку 2025 року він спілкувався з цією особою по телефону. Все інше спілкування було виключно в переписці і спочатку саме на релігійні теми. Але згодом співрозмовник почав запитувати про розташування ЗСУ. На запитання навіщо йому це незнайомець відповів, що він звичайна людина, але має відношення до військових Росії і хоче допомогти. Обвинувачений стверджує, що співрозмовник почав залякувати його, якщо він не погодиться інформувати про розташування ЗСУ, то по населеному пункту будуть влучання бомб. А якщо погодиться, йому обіцяли не бомбардувати. Тож, як говорив суду обвинувачений, будучи заляканий він став повідомляти позиції ЗСУ. Передавав інформацію, яку чув від місцевих жителів та в громадському транспорті. А ще взамін попросив співрозмовника передати йому з Москви церковні книги з великими літерами, яких в Україні немає. Через деякий час йому передали через невідому особу ці книги, мобільний телефон і 2000 грн. Обвинувачений каже, що, нібито, він відмовився прийняти телефон та гроші і під час обшуку добровільно віддав їх слідчому.

Чоловік повідомив суд, що на цей час усвідомлює, що не мав права таке робити і щиро кається і просить суворо його не карати, дати йому можливість виправитися і звільнити з іспитовим строком.

За матеріалами справи, підсудний має різні церковні нагороди та грамоти за навчання, з дитинства є інвалідом по зору, у зв’язку з чим постійно потребує сторонньої допомоги.

Але суд вважає, що помʼякшувальні обставини та інвалідність істотно не знижують тяжкість скоєного злочину в умовах війни і в прикордонному районі України, що належить до території можливих бойових дій.

У підсумку обвинуваченому присудили п’ять років реального тюремного покарання.

Раніше Служба безпеки України затримала двох агенток російських спецслужб, які коригували ворожі авіаудари по бійцях ЗСУ у Донецькій області. 

Також Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. 

Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після паузи
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після паузи
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка жила в будинку із тілом загиблого сина
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка жила в будинку із тілом загиблого сина
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня
Буданов анонсував новий обмін полоненими до кінця наступного тижня

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
