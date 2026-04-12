Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви

Обвинуваченому присудили п’ять років реального тюремного покарання

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка винуватим у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Житель Сумської області з грудня 2024-го спілкувався у Telegram із невстановленою особою з номером російського оператора стільникового звʼязку. І з березня до серпня 2025-го передавав йому відомості про розташування українських військових. Співрозмовника цікавило, зокрема, місцезнаходження підрозділів протиповітряної оборони

У судовому засіданні коригувальник обвинувачення визнав повністю. Розповів, що в 2023 році з російського номеру телефону йому в Telegram надійшло повідомлення. Він тривалий час, начебто, блокував цей номер телефону, тому що не хотів спілкуватися з незнайомцями, але потім все ж вступив у переписку. Лише одного разу влітку 2025 року він спілкувався з цією особою по телефону. Все інше спілкування було виключно в переписці і спочатку саме на релігійні теми. Але згодом співрозмовник почав запитувати про розташування ЗСУ. На запитання навіщо йому це незнайомець відповів, що він звичайна людина, але має відношення до військових Росії і хоче допомогти. Обвинувачений стверджує, що співрозмовник почав залякувати його, якщо він не погодиться інформувати про розташування ЗСУ, то по населеному пункту будуть влучання бомб. А якщо погодиться, йому обіцяли не бомбардувати. Тож, як говорив суду обвинувачений, будучи заляканий він став повідомляти позиції ЗСУ. Передавав інформацію, яку чув від місцевих жителів та в громадському транспорті. А ще взамін попросив співрозмовника передати йому з Москви церковні книги з великими літерами, яких в Україні немає. Через деякий час йому передали через невідому особу ці книги, мобільний телефон і 2000 грн. Обвинувачений каже, що, нібито, він відмовився прийняти телефон та гроші і під час обшуку добровільно віддав їх слідчому.

Чоловік повідомив суд, що на цей час усвідомлює, що не мав права таке робити і щиро кається і просить суворо його не карати, дати йому можливість виправитися і звільнити з іспитовим строком.

За матеріалами справи, підсудний має різні церковні нагороди та грамоти за навчання, з дитинства є інвалідом по зору, у зв’язку з чим постійно потребує сторонньої допомоги.

Але суд вважає, що помʼякшувальні обставини та інвалідність істотно не знижують тяжкість скоєного злочину в умовах війни і в прикордонному районі України, що належить до території можливих бойових дій.

У підсумку обвинуваченому присудили п’ять років реального тюремного покарання.

Раніше Служба безпеки України затримала двох агенток російських спецслужб, які коригували ворожі авіаудари по бійцях ЗСУ у Донецькій області.

Також Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні.