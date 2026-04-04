На окупованих територіях працівники підприємств місяцями не отримують зарплати

Окуповані українські стратегічні підприємства опинилися на межі колапсу

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано багатомільйонні заборгованості з виплат на підприємствах, які раніше перебували у державній власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Найкритичніша ситуація спостерігається у вугільній галузі, на промислових гігантах та об’єктах інфраструктури, де виплати мають лише епізодичний характер. Зокрема, реорганізовані окупантами підприємства «Луганськвугілля» накопичили борги перед шахтарями на суму близько 169 млн рублів. На окремих об’єктах, як-от шахта «Довжанська-Капітальна», люди не бачили зарплат ще з грудня 2025 року.

Аналогічний занепад зачепив і стратегічні морські вузли. У Бердянському морському торговельному порту, який після захоплення перейшов під контроль російських структур, заборгованість перед 268 працівниками перевищила 20,5 млн рублів. Соціальна напруга зростає і на Алчевському металургійному комбінаті – одному з найбільших заводів регіону. Через відсутність фінансування підрядних організацій та низький рівень оплати праці робота комбінату фактично паралізована, а саме виробництво опинилося на межі повної зупинки.

Як відомо, у тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація розгорнула масштабну схему вилучення приватного автотранспорту для потреб російської армії.

Використовуючи евакуатори, представники окупаційних структур масово забирають автомобілі, що нібито припарковані з порушеннями. Проте особливу увагу загарбники приділяють машинам підвищеної прохідності – пікапам, джипам та іншим позашляховикам, які мають високу цінність для військових підрозділів на передовій.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.