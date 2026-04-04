На окупованих територіях працівники підприємств місяцями не отримують зарплати

Аліна Самойленко
Окуповані українські стратегічні підприємства опинилися на межі колапсу

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано багатомільйонні заборгованості з виплат на підприємствах, які раніше перебували у державній власності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Найкритичніша ситуація спостерігається у вугільній галузі, на промислових гігантах та об’єктах інфраструктури, де виплати мають лише епізодичний характер. Зокрема, реорганізовані окупантами підприємства «Луганськвугілля» накопичили борги перед шахтарями на суму близько 169 млн рублів. На окремих об’єктах, як-от шахта «Довжанська-Капітальна», люди не бачили зарплат ще з грудня 2025 року.

Аналогічний занепад зачепив і стратегічні морські вузли. У Бердянському морському торговельному порту, який після захоплення перейшов під контроль російських структур, заборгованість перед 268 працівниками перевищила 20,5 млн рублів. Соціальна напруга зростає і на Алчевському металургійному комбінаті – одному з найбільших заводів регіону. Через відсутність фінансування підрядних організацій та низький рівень оплати праці робота комбінату фактично паралізована, а саме виробництво опинилося на межі повної зупинки.

Як відомо, у тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація розгорнула масштабну схему вилучення приватного автотранспорту для потреб російської армії. 

Використовуючи евакуатори, представники окупаційних структур масово забирають автомобілі, що нібито припарковані з порушеннями. Проте особливу увагу загарбники приділяють машинам підвищеної прохідності – пікапам, джипам та іншим позашляховикам, які мають високу цінність для військових підрозділів на передовій.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. 

Читайте також

Максим Продан зізнався, що під час виступів на професійному рингу в Італії йому доводилося жити від бою до бою
Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії
29 березня, 18:59
Шість столичних театрів увійшли до десятки найдохідніших театрів України
Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
27 березня, 11:01
Ощадбанк припинив ввезення валюти
Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС
25 березня, 07:06
Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів
Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка
23 березня, 08:13
Реальна ціна війни значно вища, адже основні витрати з’являться пізніше
Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном
22 березня, 05:49
Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн
Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно
19 березня, 17:39
До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії
Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року
17 березня, 17:47
Cпікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Трамп неминуче проситиме додаткове фінансування на війну в Ірані
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
13 березня, 21:34
Від охочих працювати в школі вимагатимуть довідку про несудимість
Кого не допустять працювати у школу: Міносвіти запроваджує нові правила відбору кандидатів
7 березня, 12:00

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
