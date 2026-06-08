Ексголова Верховного Суду Князєв уклав угоду зі слідством і отримав п'ять років в'язниці

Князєву заборонили протягом трьох років обіймати посади в судових та правоохоронних органах

Колишній очільник Верховного Суду визнав провину у справі про хабар та погодився дати свідчення проти інших фігурантів

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно з угодою, ексголову Верховного Суду визнано винуватим в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» судових рішень. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Крім ув'язнення, Князєву заборонили протягом трьох років обіймати посади в судових та правоохоронних органах. Також суд ухвалив конфіскувати квартиру, будинок і понад 200 тис. доларів особистих заощаджень.

За даними ВАКС, у дохід держави конфісковано квартиру та будинок у Миколаєві, 32 тис. грн, 1700 євро та 201 тис. доларів. Також до набрання вироком законної сили суд змінив Князєву запобіжний захід на тримання під вартою.

Окремо було застосовано спеціальну конфіскацію на суму понад 1,2 млн доларів, які слідство вважає предметом хабаря. Князєв повністю визнав свою провину та погодився надати викривальні покази щодо інших учасників справи. Також за умовами угоди колишній суддя перерахує 1,1 млн доларів на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим».

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той момент чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

За версією слідства, хабар у розмірі 2,7 млн доларів передавався за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі щодо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. Велика палата Верховного Суду у квітні 2023 року залишила ці акції за компаніями, пов'язаними із Жеваго. Сам бізнесмен свою причетність до передачі хабаря заперечував.

Правоохоронці стверджують, що посередником між зацікавленими сторонами та керівництвом Верховного Суду виступало адвокатське об'єднання. 15 травня 2023 року НАБУ і САП задокументували передачу другої частини хабаря та затримали Князєва й одного з адвокатів.

Після скандалу Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру та достроково припинив його повноваження голови суду. Згодом Вища рада правосуддя надала дозвіл на його арешт. У січні 2024 року Князєв вийшов із СІЗО під заставу.

Наприкінці травня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру ще трьом суддям Верховного Суду. За даними слідства, підставою для цього стали показання, які надав Князєв у межах угоди зі слідством.