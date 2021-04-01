Львівський хакер на замовлення іноземців зламував платні програми

Правовласники програм зазнали майже 1,5 млн грн збитків

У Львові правоохоронці викрили хакера, який на замовлення іноземних громадян зламував програмне забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Протиправну діяльність 27-річного чоловіка викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції.

Хакер на замовлення здійснював злам платних програм для технічних спеціалістів. Чоловік вносив зміни до програмного коду, щоб обійти ліцензію та зробити програми безкоштовними. Свої послуги рекламував на профільних форумах, злам однієї програми коштував близько 3 тис. грн. Замовниками були переважно іноземні громадяни. В результаті таких дій правовласники зазнали майже 1,5 млн грн збитків.

Крім цього, чоловік здійснював злам платних програм, створених іншими хакерами для підбору паролів до соціальних мереж. Надалі ці програми він продавав за нижчою ціною.

В оселі фігуранта працівники поліції провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні підозрюваного

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.

Як повідомлялося, працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фіну станови. Підозрюваним є 39-річний житель Тернопільщини.