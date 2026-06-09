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Справа про нафтопродукти Курченка: НАБУ назвало нову цифру збитків. Адвокати Пашинського протестують

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа про нафтопродукти Курченка: НАБУ назвало нову цифру збитків. Адвокати Пашинського протестують
Сергій Пашинський готовий заплатити великий донат на підтримку армії у рамках своєї кримінальної справи
фото: «Радіо Свобода»

Екснардеп уклав із прокурором угоду про визнання винуватості

Сторона захисту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який обвинувачується у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем, вважає завищеними збитки у кримінальній справі, де фігурує їхній клієнт. Про це йдеться у статті «Главкома» «Головний зброяр України здався антикорупційним органам».

В офіційних релізах правоохоронних органів, що стосувалися оголошення підозри фігурантам, звучала цифра – 967 млн грн. Саме стільки злочинна організація, співорганізаторами якої, за даними слідства, були Пашинський і його бізнесмен-земляк Сергій Тищенко, заробила на заволодінні арештованими нафтопродуктами бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка (100 тис. тонн), які підлягали націоналізації. Згодом слідство в оновлених текстах підозр відкоригувало розмір імовірних збитків – до 817 млн грн. Це також підтвердило Національне антикорупційне бюро, відповідаючи на запит «Главкома». Збитки на суму 817 млн грн зафіксувала комплексна судова товарознавча та економічна експертиза.

У розмові з «Главкомом» адвокат Пашинського Євген Грушовець не погодився з висновками правоохоронців і вважає: орієнтовна сума збитків може складати не більше 400 млн грн. Він стверджує, що йдеться про кошти від продажу нафтопродуктів Курченка, які заборгували компанії бізнесмена Сергія Тищенка перед держпідприємством «Укртранснафтопродукт».

«Я більше скажу: у матеріалах справи є висновки експертизи нафтопродуктів Курченка. За їхніми даними, заявлений бензин А-95 насправді був бензином А-92, а дизпальне за якістю було схоже на воду. Також ніхто не бачив документів про походження цих нафтопродуктів, які потрапили в Україну за так званими «чорними» схемами», – зауважив захисник Пашинського.

Крім того, як стало відомо «Главкому», Сергій Пашинський готовий заплатити великий донат на підтримку армії у рамках своєї кримінальної справи. Варто додати, що екснардеп уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Це дозволить йому отримати умовне покарання, не пов’язане з позбавлення волі.

Захист екснардепа поки не наважується говорити вголос про суму коштів на підтримку Збройних сил України, яку погодився заплатити Пашинський на підставі угоди про визнання винуватості. Лише відомо, що ця сума може бути суттєво більшою від тієї, яку спрямував на армію інший обвинувачений Тищенко (за непідтвердженою інформацією, 140-160 млн грн).

Загалом, справа Пашинського громіздка – складається з близько 200 томів. Досудове розслідування завершилося на початку 2025 року.

Злочин, який правоохоронці інкримінували Сергію Пашинському, припав на 2014 рік. Тоді після Революції гідності в Україні залишалося 100 тис. тонн нафтопродуктів, пов’язаних із «гаманцем» тодішнього режиму Сергієм Курченком, який нині перебуває у розшуку. У той період слідчі МВС оперативно відкрили кримінальне провадження, стверджуючи: нафтопродукти ввезено на територію України без належного митного оформлення, що потягнуло несплату податків. Далі включилися суди – арештували нафтопродукти Курченка, що зберігалися на Одеському нафтопереробному заводі, у вагонах на залізничних станціях «Одеса-Застава-1»  і «Одеса-Застава-2»; на територіях ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (Херсон) і нафтобазі ТОВ «Восток» (місто Васильків Київської області).

На початку березня 2014-го, за версією слідства, інтерес до арештованої продукції олігарха-утікача виник у бізнесмена-банкіра і земляка Пашинського Сергія Тищенка. Саме він нібито підбив Пашинського на вчинення злочину (на той час тимчасово виконувач обов’язків глави адміністрації президента) і вступив з ним у змову.

Слідчі стверджують: Сергій Пашинський разом із вищезгаданим підприємцем створили злочинну організацію, до якої увійшли на той час керівники державного підприємства «Укртранснафтопродукт», а також підлеглі приватних фірм Тищенка.

Крім того, орган досудового розслідування зафіксував своєрідний «сімейний підряд» у цій махінації. Ексдиректор ДП «Укртранснафтопродукт» Володимир Гаврилов (нині підозрюваний) попросив свою дружину Лідію Гаврилову, яка тоді керувала Державною фінансовою інспекцією (обійняла цю посаду за квотою «Народного фронту», 12 номером від якого, до речі, до Верховної Ради VIII скликання зайшов і сам Сергій Пашинський) підшукати фахівців, які розбиралися б із впорядкуванням відомостей руху нафтопродуктів Курченка. На що Гаврилова запропонувала двом своїм спеціалістам перейти на роботу до «Укртранснафтопродукту». Таким чином, у січні 2015 року співробітники фінінспекції стали працівниками ДП «Укртранснафтопродукт», обійнявши посади провідного бухгалтера і юрисконсульта. Слідство каже, що цих осіб використали «у темну», без посвячення у справжні наміри злочинної організації.

«Держпідприємство («Укртранснафтопродукт», – «Главком») у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні», – так НАБУ описало завершальний етап розпорошення нафтопродуктів Курченка.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, де фігурували Пашинський, Тищенко та інші.

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Теги: Сергій Пашинський НАБУ Сергій Курченко корупція в Україні

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