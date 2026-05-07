Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Командир РФ постане перед судом за масові розстріли в Бучі

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Командир РФ постане перед судом за масові розстріли в Бучі
Довести причетність конкретного підрозділу вдалося завдяки ексгумаціям та ідентифікації куль від стрілецької зброї, що перебуває на озброєнні псковських десантників
фото: president.gov.ua

У березні 2022 року російський командир та військовослужбовці його підрозділу вбили 17 цивільних

Російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.

Серед 17 загиблих у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної – чоловіки, жінки та люди похилого віку. Встановлено, що окупанти достеменно знали, що перед ними цивільні, які не становлять загрози. Частину потерпілих перед убивством катували, а деякі тіла намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

Довести причетність конкретного підрозділу вдалося завдяки ексгумаціям та ідентифікації куль від стрілецької зброї, що перебуває на озброєнні псковських десантників. Також значну допомогу у встановленні особи обвинуваченого надало ГУР МО України.

Обвинувальний акт стосовно уродженця Московської області скеровано до суду за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами.

Нагадаємо, історія окупації Бучі розпочалася вранці 27 лютого 2022 року, коли на вулиці міста вдерлися колони російської важкої техніки. Того ж дня загарбники завдали ракетного удару по житловому будинку, що призвело до перших офіційно зафіксованих смертей серед цивільних. Протягом наступних 33 днів місто перебувало в ізоляції під повним контролем ворога. Вже 10 березня супутники компанії Maxar зафіксували появу перших ознак масового поховання біля церкви Андрія Первозванного, що стало беззаперечним доказом звірств, які чинилися ще під час перебування росіян у місті.

Ситуація змінилася лише наприкінці березня: російські підрозділи залишили населений пункт, а ввечері 2 квітня Міністерство оборони України офіційно оголосило про повне звільнення всієї Київщини. Коли журналісти та військові нарешті змогли потрапити в Бучу, світ здригнувся від побаченого: вулиці були засіяні тілами вбитих людей, деякі з яких мали зв’язані за спиною руки, що свідчило про навмисні страти.

У відповідь на ці факти Україна ініціювала масштабне розслідування, залучивши міжнародну спільноту. Вже 8 квітня розпочався складний процес ексгумації тіл із братської могили біля місцевого храму для ідентифікації загиблих, а за тиждень до міста прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан для особистої фіксації доказів.

Загалом правоохоронці задокументували понад 9 тисяч воєнних злочинів у районі, де загинуло понад 1700 мирних жителів. Завдяки кропіткій роботі слідчих вдалося встановити особи майже сотні російських військових, причетних до катувань, хоча згодом з’явилися дані про ліквідацію частин цих підрозділів безпосередньо в зоні бойових дій.

Раніше прокурори Київської облпрокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира убити цивільну людину. 

Читайте також:

Теги: Буча прокуратура вбивство Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік з карабіном вбив шестеро цивільних. Сьомий потерпілий помер у лікарні
Пастка для патрульного: стріляєш – судять, тікаєш – садять. Історія поліціянта, який не побоявся натиснути курок Тема тижня
21 квiтня, 17:25
У Білоцерківському районі спалахнула пожежа на підприємстві
На Київщині внаслідок атаки РФ загорілось підприємство
15 квiтня, 23:35
Розтрощений відділ продажу неіснуючих квартир у Бучі
У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці
14 квiтня, 10:28

Кримінал

Командир РФ постане перед судом за масові розстріли в Бучі
Командир РФ постане перед судом за масові розстріли в Бучі
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина
Мін’юст просить ВАКС конфіскувати майно Азарова та його сина
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua