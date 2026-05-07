Командир РФ постане перед судом за масові розстріли в Бучі

Довести причетність конкретного підрозділу вдалося завдяки ексгумаціям та ідентифікації куль від стрілецької зброї, що перебуває на озброєнні псковських десантників

У березні 2022 року російський командир та військовослужбовці його підрозділу вбили 17 цивільних

Російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.

Серед 17 загиблих у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної – чоловіки, жінки та люди похилого віку. Встановлено, що окупанти достеменно знали, що перед ними цивільні, які не становлять загрози. Частину потерпілих перед убивством катували, а деякі тіла намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

Довести причетність конкретного підрозділу вдалося завдяки ексгумаціям та ідентифікації куль від стрілецької зброї, що перебуває на озброєнні псковських десантників. Також значну допомогу у встановленні особи обвинуваченого надало ГУР МО України.

Обвинувальний акт стосовно уродженця Московської області скеровано до суду за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами.

❗️ Звірства рашистів на Київщині: скеровано до суду справу російського командира Юрія Кіма, причетного до 17 вбивств у Бучі, - Генпрокуратура



Командира взводу 234-го полку зс рф у березні 2022 року особисто координував розправи, що призвели до загибелі 17 мирних мешканців. pic.twitter.com/XrBVGLTJul — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 7, 2026

Нагадаємо, історія окупації Бучі розпочалася вранці 27 лютого 2022 року, коли на вулиці міста вдерлися колони російської важкої техніки. Того ж дня загарбники завдали ракетного удару по житловому будинку, що призвело до перших офіційно зафіксованих смертей серед цивільних. Протягом наступних 33 днів місто перебувало в ізоляції під повним контролем ворога. Вже 10 березня супутники компанії Maxar зафіксували появу перших ознак масового поховання біля церкви Андрія Первозванного, що стало беззаперечним доказом звірств, які чинилися ще під час перебування росіян у місті.

Ситуація змінилася лише наприкінці березня: російські підрозділи залишили населений пункт, а ввечері 2 квітня Міністерство оборони України офіційно оголосило про повне звільнення всієї Київщини. Коли журналісти та військові нарешті змогли потрапити в Бучу, світ здригнувся від побаченого: вулиці були засіяні тілами вбитих людей, деякі з яких мали зв’язані за спиною руки, що свідчило про навмисні страти.

У відповідь на ці факти Україна ініціювала масштабне розслідування, залучивши міжнародну спільноту. Вже 8 квітня розпочався складний процес ексгумації тіл із братської могили біля місцевого храму для ідентифікації загиблих, а за тиждень до міста прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан для особистої фіксації доказів.

Загалом правоохоронці задокументували понад 9 тисяч воєнних злочинів у районі, де загинуло понад 1700 мирних жителів. Завдяки кропіткій роботі слідчих вдалося встановити особи майже сотні російських військових, причетних до катувань, хоча згодом з’явилися дані про ліквідацію частин цих підрозділів безпосередньо в зоні бойових дій.

Раніше прокурори Київської облпрокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира убити цивільну людину.