СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський

Раніше глава держави доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За словами президента, Україна й надалі посилюватиме внутрішню безпеку

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки Євгенія Хмари. Він доповідав про операції з виявлення російських агентів. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Була доповідь СБУ – генерал-майора Хмари, – зокрема й щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою», – каже він.

Зеленський: На цьому тижні я підготував спеціальний лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів… pic.twitter.com/Dfmx45h9VB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Володимир Зеленський додав, що кожен на державних посадах «повинен працювати на Україну й заради України».

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки продовжує системну роботу з очищення СБУ від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. У 2026 році внутрішня безпека спецслужби повідомила про підозру 81 особі, із яких 20 фігурантів – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій.

Як зазначається, серед затриманих – російські агенти-терористи, «кроти», які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби безпеки. Цей процес перебуває під контролем очільника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Раніше внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.