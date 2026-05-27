Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
Раніше глава держави доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами президента, Україна й надалі посилюватиме внутрішню безпеку

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки Євгенія Хмари. Він доповідав про операції з виявлення російських агентів. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

«Була доповідь СБУ – генерал-майора Хмари, – зокрема й щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою», – каже він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Володимир Зеленський додав, що кожен на державних посадах «повинен працювати на Україну й заради України».

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки продовжує системну роботу з очищення СБУ від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. У 2026 році внутрішня безпека спецслужби повідомила про підозру 81 особі, із яких 20 фігурантів – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій.

Як зазначається, серед затриманих – російські агенти-терористи, «кроти», які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби безпеки. Цей процес перебуває під контролем очільника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Раніше внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

Читайте також:

Теги: російські агенти СБУ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва прекрасно розуміє, що навіть сама ядерна риторика викликає негативну реакцію не лише Заходу, а й Китаю
Україна загнала Кремль у дипломатичну і військову пастку перед 9 травня
10 травня, 13:03
Київ у співпраці з партнерами працюватиме над узгодженням санкцій у міжнародних юрисдикціях
Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту та росіянах, причетних до викрадення дітей
29 квiтня, 17:17
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
1 травня, 14:44
Зеленський зустрівся з Пашиняном
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
4 травня, 16:31
Правоохоронці затримали обох фігурантів «на гарячому» під час спроби переправити чергового клієнта
Лісовими стежками до Молдови за $10,5 тис.: на Хмельниччині заблоковано канал втечі чоловіків
7 травня, 10:54
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
8 травня, 00:51
СБУ інкримінує Мураєву поширення російських наративів про «громадянську війну» в Україні
«Моя батьківщина – СРСР». Екснардеп Мураєв отримав нову підозру
7 травня, 18:23
Путін несподівано змінив свою риторику про президента Зеленського
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал
19 травня, 09:46
Президент наголосив, що вчора протягом дня під ударом були 14 областей
РФ атакує Україну. Зеленський попередив про нові хвилі ударів протягом дня
13 травня, 10:20

Кримінал

СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем
На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем
Викрито посадовців ТЦК, які «мобілізували» померлих та ув’язнених заради статистики
Викрито посадовців ТЦК, які «мобілізували» померлих та ув’язнених заради статистики
Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів про борги
Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів про борги

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua