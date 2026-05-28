Робота на СТО замість служби. Екскомандир військової частини Хмельниччини отримав підозру

glavcom.ua
Колишньому командиру військової частини загрожує до 10 років ув’язнення
фото: ДБР
Як кажуть правоохоронці, через схему держава втратила 1 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру військової частини з Хмельниччини. За даними слідства, він організував схему з ухилення від служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Правоохоронці стверджують, що починаючи з осені 2024 року командир військової частини спільно з двома підлеглими керівниками окремих підрозділів підшуковував солдатів, які формально хотіли бути «на службі».

За даними слідства, замість служби в армії чоловіки працювали на СТО
«Таким чоловікам пропонували роботу на приватному СТО. За це останні мали б ділитися із керівництвом своїм грошовим забезпеченням та отримувати гроші за ремонт автомобілів», – йдеться в заяві.

За попередніми оцінками, сума завданих державі збитків складає 1 млн грн. У грудні 2025 року працівники ДБР припинили схему, викривши пʼятьох осіб під час роботи на СТО.

У грудні 2025 року працівники ДБР припинили схему, викривши пʼятьох осіб під час роботи на СТО
«Після інциденту із підлеглими командира перевели на нижчу посаду в інший підрозділ. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що командир не лише знав про злочин у своїй військовій частині, а по суті був головним ініціатором», – повідомляє ДБР.

Наразі екскомандир підозрюється за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що завдало тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України – пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як відомо, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

