На Київщині внаслідок атаки РФ загорілось підприємство
За попередніми даними, обійшлося без жертв
У Білоцерківському районі Київської області внаслідок російської атаки сталося влучання у виробничо-складську будівлю підприємства. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Через удар виникла пожежа на площі близько 800 кв. м. Наразі триває її ліквідація.
Нагадаємо, 15 квітня, російські терористи здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. З 09:00 до 22:00 радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 382 повітряні цілі.
