Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика
Поліцейські затримали 40-річного чоловіка
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня

Правоохоронці затримали у Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і задушив 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

«28 травня 2026 року близько 10:00 у покинутій будівлі в місті Дніпро виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. У дитини були зв’язані руки та наявні тілесні ушкодження. Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня», – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика фото 1

Зазначається, що у ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено та затримано 40-річного чоловіка. За його словами, 27 травня близько 12:30 чоловік зґвалтував малолітнього, а потім задушив його. Попередньо, затриманий був знайомим потерпілого.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

До слова, Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру співробітнику поліції, який зґвалтував 14-річну мешканку Запоріжжя. Слідством встановлено, що злочин стався 26 травня приблизно о другій годині ночі в одному зі спальних районів міста. Старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, який перебуває у званні майора поліції, вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

Як повідомлялося, на Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки.

Теги: вбивство Дніпро дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка центру призначила дитині соціальний супровід, однак не проконтролювала його виконання
Хлопчик помер від голоду на Вінниччині: директорці соцслужби загрожує вісім років
23 травня, 22:10
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Восьмеро людей госпіталізовано після російської атаки на Дніпро
Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
18 травня, 07:28
Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
Ударив ножем під час сварки: мешканцю Боярки загрожує до 10 років за вбивство знайомого
13 травня, 12:52
Рідні та друзі Ісаєва оголосили збір коштів на його похорон
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
7 травня, 15:08
На місці працює слідчо-оперативна група
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі (відео)
7 травня, 09:07
Адвокатка Лариса Криворучко заявила, що захист підозрюваного наполягає на врахуванні «архівних фактів» біографії Ірини Фаріон
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту
6 травня, 15:43
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: новій адвокатці Зінченка відмовлено у відводі колегії суддів
5 травня, 19:59
Це не перший випадок, коли безпека спадкоємиці престолу, принцеси Катаріни-Амалії, опиняється під загрозою
У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес
1 травня, 14:31

Кримінал

У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика
У Запоріжжі майор поліції зґвалтував неповнолітню дівчинку
У Запоріжжі майор поліції зґвалтував неповнолітню дівчинку
СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем
На мера П’ятихаток скоєно замах: фермер поранив посадовця ножем

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua