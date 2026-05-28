У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика

Правоохоронці затримали у Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і задушив 11-річного хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

«28 травня 2026 року близько 10:00 у покинутій будівлі в місті Дніпро виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. У дитини були зв’язані руки та наявні тілесні ушкодження. Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено та затримано 40-річного чоловіка. За його словами, 27 травня близько 12:30 чоловік зґвалтував малолітнього, а потім задушив його. Попередньо, затриманий був знайомим потерпілого.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

До слова, Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру співробітнику поліції, який зґвалтував 14-річну мешканку Запоріжжя. Слідством встановлено, що злочин стався 26 травня приблизно о другій годині ночі в одному зі спальних районів міста. Старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, який перебуває у званні майора поліції, вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

Як повідомлялося, на Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки.