У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці

Фігуранти справи вводили громадян в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про можливість будівництва житла

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру двом керівникам житлово-будівельних кооперативів, які організували шахрайську схему під виглядом будівництва багатоповерхівок у Бучі. За даними слідства, зловмисники ошукали щонайменше 66 громадян на загальну суму понад 35,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора України Руслана Кравченка та пресслужбу столичної прокуратури.

Зловмисники залучали кошти пайовиків, обіцяючи звести житлові будинки з об'єктами соціальної інфраструктури

Слідство встановило, що зловмисники залучали кошти пайовиків, обіцяючи звести житлові будинки з об’єктами соціальної інфраструктури. Для надання законності своїм діям вони укладали офіційні договори про сплату внесків через підконтрольні кооперативи. Жертвами схеми стали, зокрема, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи, які втратили власні домівки внаслідок бойових дій.

Повідомляється, що після отримання грошей фігуранти не завершували будівництво та не вводили об’єкти в експлуатацію, а отриманими коштами розпоряджалися на власний розсуд.

Наразі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури обом фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності.

