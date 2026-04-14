Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці
Розтрощений відділ продажу неіснуючих квартир у Бучі
фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Фігуранти справи вводили громадян в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про можливість будівництва житла 

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру двом керівникам житлово-будівельних кооперативів, які організували шахрайську схему під виглядом будівництва багатоповерхівок у Бучі. За даними слідства, зловмисники ошукали щонайменше 66 громадян на загальну суму понад 35,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора України Руслана Кравченка та пресслужбу столичної прокуратури.

Зловмисники залучали кошти пайовиків, обіцяючи звести житлові будинки з об'єктами соціальної інфраструктури
Зловмисники залучали кошти пайовиків, обіцяючи звести житлові будинки з об’єктами соціальної інфраструктури
фото: Офіс генерального прокурора
Прокуратура показала, у якому стані будівництво перебуває зараз
Прокуратура показала, у якому стані будівництво перебуває зараз
фото: Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що зловмисники залучали кошти пайовиків, обіцяючи звести житлові будинки з об’єктами соціальної інфраструктури. Для надання законності своїм діям вони укладали офіційні договори про сплату внесків через підконтрольні кооперативи. Жертвами схеми стали, зокрема, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи, які втратили власні домівки внаслідок бойових дій.

Повідомляється, що після отримання грошей фігуранти не завершували будівництво та не вводили об’єкти в експлуатацію, а отриманими коштами розпоряджалися на власний розсуд.

Обом фігурантам справи повідомлено про підозру
Обом фігурантам справи повідомлено про підозру
фото: Офіс генерального прокурора
У Бучі викрито масштабну квартирну аферу: серед ошуканих є ветерани та переселенці фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Наразі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури обом фігурантам повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом, яку обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн грн. Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, які за допомогою підроблених документів намагалися заволодіти елітною нерухомістю у столиці.

Теги: будівництво Київщина Буча житло розслідування афера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua