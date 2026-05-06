«Скрізь буде Буча». Український дипломат попередив про наслідки політики Путіна

Лариса Голуб
Буча у квітні 2022 року
фото: Вікіпедія

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко розповів про наслідки, якщо Росія посварить Україну і Польщу

Політика російського диктатора Володимира Путіна несе загрозу масових звірств не лише в Україні, а й у будь-якому регіоні, куди може дістати агресія Кремля. Таку застережливу оцінку озвучив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, аналізуючи стратегію Росії, інформує «Главком».

Під час відкриття українсько-польського конгресу істориків у Баранові-Сандомирському (південний схід Польщі) заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зазначив, що брак згоди між Києвом та Варшавою у складних історичних питаннях грає на руку лише Кремлю. Якщо Росія зможе посварити обидва народи, вона спробує повторити жахи 2022 року на всій території регіону.

Дипломат наголосив, що Росія докладає максимум зусиль, аби використовувати історичне минуле як інструмент розбрату між українцями та поляками.

За його словами, зараз успішно працює українсько-польська робоча група, тривають пошукові та ексгумаційні роботи, відбуваються вшанування пам’яті загиблих, а зараз українські та польські історики спільно дискутуватимуть над минулим.

«Українська сторона відкрита до цього, ми усвідомлюємо необхідність цього. Але давайте будемо свідомі того, що якщо не намагатимемося шукати спільні погляди, і не дай Боже ворог нас роз'єднає і якимось чином переможе, то не буде кому захищати нашу історичну спадщину. Буде скрізь могила, буде скрізь Буча. Ми це знаємо дуже добре, і ви це знаєте», – наголосив Міщенко.

«Главком» писав, що міністерство оборони Польщі анонсувало проведення стратегічних навчань під назвою «Край», метою яких є відпрацювання всіх державних інституцій в умовах повномасштабного воєнного конфлікту. Повідомляється, що навчання «Край» – це не лише військові маневри, а комплексне тренування всієї державної машини. Керувати процесом буде президент Польщі за безпосередньої підтримки уряду та вищого військового командування країни.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. 

