Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За даними місцевого видання «Мост» підозру отримав Валерій Салтиков від партії «Європейська Солідарність»

Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише «Главком»

За даними слідства, після окупації частини Херсонщини депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством РФ та налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією. Йдеться про компанії у сфері техобслуговування транспорту та аграрного бізнесу, які у 2022 році були перереєстровані за російським законодавством і почали сплачувати податки до бюджету РФ.

За даними місцевого видання «Мост», підозру отримав Валерій Салтиков від партії «Європейська Солідарність». Його, як пише медіа, затримали в Одесі після його повернення на підконтрольну Україні територію. Журналісти стверджують, що депутат повернувся до України на початку січня 2026 року після досягнення 60-річного віку.

Відомо, що з 2015 року Салтиков очолював Каховську РДА, а у 2020 році був обраний депутатом Херсонської обласної ради від партії «Європейська Солідарність».

Слідство вважає, що підозрюваний разом зі спільниками також встановив контроль над іншими агропідприємствами у Каховському районі та перевів їх під юрисдикцію Росії. Загалом, за даними правоохоронців, фігуранти контролювали щонайменше вісім компаній.

«Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор групи комерційних підприємств отримав підозру. За даними слідства, він організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міністерства оборони РФ.