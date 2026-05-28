Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Після окупації частини Херсонщини депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством РФ
фото: Офіс Генпрокурора
За даними місцевого видання «Мост» підозру отримав Валерій Салтиков від партії «Європейська Солідарність»

Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише «Главком»

За даними слідства, після окупації частини Херсонщини депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством РФ та налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією. Йдеться про компанії у сфері техобслуговування транспорту та аграрного бізнесу, які у 2022 році були перереєстровані за російським законодавством і почали сплачувати податки до бюджету РФ.

За даними місцевого видання «Мост», підозру отримав Валерій Салтиков від партії «Європейська Солідарність». Його, як пише медіа, затримали в Одесі після його повернення на підконтрольну Україні територію. Журналісти стверджують, що депутат повернувся до України на початку січня 2026 року після досягнення 60-річного віку.

Відомо, що з 2015 року Салтиков очолював Каховську РДА, а у 2020 році був обраний депутатом Херсонської обласної ради від партії «Європейська Солідарність».

Слідство вважає, що підозрюваний разом зі спільниками також встановив контроль над іншими агропідприємствами у Каховському районі та перевів їх під юрисдикцію Росії. Загалом, за даними правоохоронців, фігуранти контролювали щонайменше вісім компаній.

«Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор групи комерційних підприємств отримав підозру. За даними слідства, він організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міністерства оборони РФ. 

Робота на СТО замість служби. Екскомандир військової частини Хмельниччини отримав підозру
Депутат Херсонської облради отримав підозру за співпрацю з Росією: ЗМІ назвали ім’я фігуранта
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 11-річного хлопчика
У Запоріжжі майор поліції зґвалтував неповнолітню дівчинку
СБУ продовжує операції проти тих, хто обрав не Україну – Зеленський
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
