На Дніпропетровщині затримано агентів ФСБ, які готували удари по локаціях Сил оборони

48-річна безробітна жінка, яка проживала у передмісті Дніпра, пішла на співпрацю з ФСБ

Затримані особи підпорядковувалися спільному куратору з РФ, який координував підривну діяльність усієї мережі

Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області чоловіка і жінку, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами для коригування ворожих ударів по об'єктах в регіоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманих підозрюють в участі в агентурній мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині. Тоді контррозвідники СБУ затримали шістьох учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки Росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Наразі СБУ затримала ще двох потенційних агентів цієї групи. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна жінка, яка проживала у передмісті Дніпра.

За даними слідства, фігуранти діяли окремо один від одного, але підпорядковувалися спільному куратору з РФ, який координував підривну діяльність усієї мережі.

СБУ затримала 56-річного керівника охорони одного з місцевих підприємств, який готував координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах «Укрзалізниці», які залучені у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт фото: пресцентр СБУ

За його вказівкою мешканці Дніпропетровщини готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах «Укрзалізниці», які залучені у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також вони відстежували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Щоб отримати розвіддані, фігуранти об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували потрібні об’єкти. Надалі вони готували так звані звіти, які відправляли ФСБ у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом.

Під час обшуку у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінці та чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства. За даними СБУ, 51-річний чоловік використовував свій автомобіль для спостереження за рухом української військової техніки та передавав ці дані російським спецслужбам для наведення ракетних ударів по колонах. Він регулярно пересувався міжрегіональними трасами, спостерігаючи за маршрутами українських військових і надаючи ворогам інформацію про кількість та тип техніки, що рухалася до фронту.

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