Головна Думки вголос Олександр Черненко
search button user button menu button
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

«Бомбити Воронеж» – це вже не мем

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ підірвала великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області
колаж: glavcom.ua

Для СБУ немає «червоних ліній» на території Росії

Років 10 тому у росіян був відомий мем: «Бомбити Воронеж». Тоді Кремль, у відповідь на санкції заходу, вводив свої, які шкодили їх же громадянам. На третьому році так званого «СВО», росіяни почали помічати, що це більше не мем. Воронеж справді бомблять.

Цього разу підірвано великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області. Склад активно використовували для перекидання снарядів і техніки в Україну. Дрони СБУ провели напрочуд точну демілітаризацію об'єкта прямо на місці.

Відзначу один важливий аспект. Для підлеглих Малюка немає «червоних ліній» на території РФ. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Поки західні партнери думають чи давати дозвіл на удари своєю зброєю вглиб Росії, Служба вже здійснює такі удари власними дронами.

СБУ системно переносить війну у Росію. І мова йде про продовження багатоступеневої операції по системному знищенню складів зброї на території ворога. Причому ми говоримо не про поодинокі удари, а про масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті. Очевидно, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну, – є законними цілями для України.

Відзначу, що удари наших дронів дуже точні. Місцева влада традиційно заявила, що збила всі безпілотники, а падіння викликане уламками збитих дронів. У момент, коли я пишу цей блог, склад продовжує горіти і вибухати другу добу. Як бачимо, «уламки» від СБУ найбільш точні у світі. А місцеві жителі, яких терміново відселяють подалі від гігантської пожежі на складі, мені здається можуть почати сумніватись, що «СВО йде за планом».

Одним словом, «Бомбити Воронеж» – це більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації РФ. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти СБУ військові бомбардування Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Базова військова підготовка (БЗВП) є фундаментальним елементом у підготовці особового складу в українських Збройних Силах
Як цивільні стають військовими. Ключові поради для тих, хто починає готуватися до служби
27 серпня, 21:28
Сторони, схоже, пішли ва-банк з вірою, що система ворога вибухне зсередини
Жодних правил та «червоних ліній» у цій війні наступні 2,5 місяці не буде
28 серпня, 15:10
Російська прокуратура запросила для полонених українців від 16 до 24 років колонії суворого режиму
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
21 серпня, 18:34
Боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор Російської Федерації
Морпіхи зняли російський триколор у одному з сіл на Курщині
18 серпня, 19:57
Україна активно пояснює, що ми не будемо йти на умовні поступки за наш рахунок
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена
28 серпня, 19:59
Літак Су-25 впав у полі на Донеччині
ЗСУ вразили російський штурмовик Су-25
28 серпня, 07:39
Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва
До Києва прибув заступник держсекретаря США
6 вересня, 15:44
«Російські виробники пропонують продукцію зі значними дисконтами, і більшість заводів є залежними від цього», – вказують аналітики GMK Center.
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
У листопаді 2022 року Вільям Бернс зустрівся з російським колегою Сергієм Наришкіним, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
Вчора, 08:42

Олександр Черненко

«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо
Останні прильоти по аеродрому у Липецьку. Чому це важливо
Спецоперація у Морозовську. КАБів стане менше
Спецоперація у Морозовську. КАБів стане менше
ФСБ шукає зрадників новими методами. Як протидіє СБУ
ФСБ шукає зрадників новими методами. Як протидіє СБУ
Морські дрони СБУ. Невідомі деталі унікальних спецоперацій
Морські дрони СБУ. Невідомі деталі унікальних спецоперацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
14K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7819
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
6989
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
6186
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
6091
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua