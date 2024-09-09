«Бомбити Воронеж» – це вже не мем

Для СБУ немає «червоних ліній» на території Росії

Років 10 тому у росіян був відомий мем: «Бомбити Воронеж». Тоді Кремль, у відповідь на санкції заходу, вводив свої, які шкодили їх же громадянам. На третьому році так званого «СВО», росіяни почали помічати, що це більше не мем. Воронеж справді бомблять.

Цього разу підірвано великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області. Склад активно використовували для перекидання снарядів і техніки в Україну. Дрони СБУ провели напрочуд точну демілітаризацію об'єкта прямо на місці.

Відзначу один важливий аспект. Для підлеглих Малюка немає «червоних ліній» на території РФ. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене. Поки західні партнери думають чи давати дозвіл на удари своєю зброєю вглиб Росії, Служба вже здійснює такі удари власними дронами.

СБУ системно переносить війну у Росію. І мова йде про продовження багатоступеневої операції по системному знищенню складів зброї на території ворога. Причому ми говоримо не про поодинокі удари, а про масові атаки, які знизять можливості росіян на фронті. Очевидно, що військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну, – є законними цілями для України.

Відзначу, що удари наших дронів дуже точні. Місцева влада традиційно заявила, що збила всі безпілотники, а падіння викликане уламками збитих дронів. У момент, коли я пишу цей блог, склад продовжує горіти і вибухати другу добу. Як бачимо, «уламки» від СБУ найбільш точні у світі. А місцеві жителі, яких терміново відселяють подалі від гігантської пожежі на складі, мені здається можуть почати сумніватись, що «СВО йде за планом».

Одним словом, «Бомбити Воронеж» – це більше не мем, а частина програми СБУ по демілітаризації РФ.