Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ

У Сумах проводяться безпекові заходи

Служба безпеки України (СБУ) проводить заходи з безпеки у Сумах 5 жовтня. Ці дії охоплюють усе місто. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дії правоохоронців охоплюють усе місто.

«Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», – додають у відомстві.

Які заходи проводитимуться в місті

Працівники СБУ попереджають, що під час проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

«У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо певних осіб може проводитися їхня додаткова перевірка», – пояснили в СБУ.

Крім того, проводиться огляд території та спільних приміщень для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян з розумінням ставитися до можливих незручностей та адекватно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати при собі документи, що підтверджують особу, а також дотримуватися режиму комендантської години», – зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів Zala та «Ланцет» Олександру Захарову.

До слова, з'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ, по якому вдарили безпілотники СБУ 3 жовтня.