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Деякі виші буде позбавлено можливості готувати юристів: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі виші буде позбавлено можливості готувати юристів: деталі
На думку авторів проєкту концепції законопроєкту, різні умови доступу до юридичної освіти порушують конституційний принцип рівності доступу до здобуття вищої освіти
фото з відкритих джерел

Пропонується розмежувати підготовку фахівців для правничої професії та підготовку кадрів для органів правопорядку

Комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує заборонити готувати юристів у закладах вищої освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Відповідні пропозиції містить проєкт концепції законопроєкту про вищу юридичну освіту та первинний доступ до правничої професії, повідомляє «Судово-юридична газета».

Так, пропонується розмежувати підготовку фахівців для правничої професії та підготовку кадрів для органів правопорядку. Зокрема, у законі пропонують встановити, що підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальностей, які дозволяють обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти, не здійснюється у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Натомість підготовка здобувачів вищої освіти в галузі безпеки та оборони здійснюється виключно вищими військовими навчальними закладами, закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти. Як вказують автори концепції, відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності «Право» закладами зі специфічними умовами навчання дасть можливість скоротити витрати коштів з державного бюджету, які прямо скеровуються на підготовку здобувачів у цих закладах.

«У середньостроковій перспективі таке припинення підготовки здобувачів зі спеціальності Право закладами зі специфічними умовами навчання ймовірно матиме ще одним наслідком зменшення витрат Державного бюджету, зумовлених плинністю кадрів у органах правопорядку та необхідністю постійної підготовки значної кількості фахівців. Відповідно, підготовка фахівців саме для потреб органів правопорядку зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» зумовить більш тривале виконання ними своїх функцій, а відтак, зменшить відтік кадрів і відповідно потребу у підготовці нових фахівців, що дасть змогу зменшити обсяг державного замовлення» – вважають члени робочої групи.

Як вказують автори, відомства, такі як МВС, Міністерство юстиції, СБУ та інші здійснюють управління закладами вищої освіти, які перебувають у сфері їх управління.

«Такі заклади вищої освіти, мають окремий статус військових навчальних закладів або закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, окремий порядок добору на навчання, виокремлений значний обсяг державного замовлення, що негативно позначається на дотриманні принципу справедливості та рівних умов доступу до здобуття вищої юридичної освіти» - вказують депутати у концепції.

Варто зазначити, що в Україні встановлені різні умови доступу до вищої юридичної освіти. Так, вступ на факультет за спеціальністю «Право» до військових навчальних закладів та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання здійснюється  за іншою процедурою, ніж це передбачено порядком прийому на навчання, що затверджується МОН, який не поширюється на такі заклади освіти. На думку авторів, різні умови доступу до юридичної освіти порушують конституційний принцип рівності доступу до здобуття вищої освіти.

Нагадаємо, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн.

Теги: освіта МВС СБУ Верховна Рада законопроєкт

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