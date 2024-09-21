Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
Через ракетну атаку пошкоджено понад два десятки осель у Кривому Розі
У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули троє людей, троє – поранені. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років», – йдеться у повідомленні.
За інформацією Лисака, в результаті атаки зайнялися два приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.
«Кривий Ріг після нічної атаки ворога. Потрощені звичайні приватні будинки. Та головне, не повернеш людей... Черговий злочин Росії», – прокоментував фото Сергій Лисак.
Нагадаємо, що вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу.
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