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Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
У результаті атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей
фото: Сергій Лисак

Через ракетну атаку пошкоджено понад два десятки осель у Кривому Розі

У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. В результаті чого загинули троє людей, троє – поранені. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

«Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків фото 1
фото: Сергій Лисак

За інформацією Лисака, в результаті атаки зайнялися два приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві – зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків фото 2

«Кривий Ріг після нічної атаки ворога. Потрощені звичайні приватні будинки. Та головне, не повернеш людей... Черговий злочин Росії», – прокоментував фото Сергій Лисак.

Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків фото 3
фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу

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Теги: ракетна атака Дніпропетровщина війна росія росіяни окупанти Україна поранення смерть безпілотник Кривий Ріг

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