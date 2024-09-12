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Зрадник Карякін став «сенатором» від анексованого Криму в Раді Федерації РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зрадник Карякін став «сенатором» від анексованого Криму в Раді Федерації РФ
У російських ЗМІ з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем

До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське

Шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія» .

Сьогодні, 12 вересня, нелегітимні депутати «парламенту республіки» проголосували за надання Карякіну повноважень «сенатора» та достроково припинили його повноваження «депутата».

Сергій Карякін – 34-річний шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Також Карякін підтримує російську агресію проти України та неодноразово відвідував окуповані Росією українські території.

Шахіст у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).

Теги: росія війна шахи Крим Сєрґєй Карякін

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