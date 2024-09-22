Окупанти атакували Нікопольщину: серед постраждалих чотирирічна дитина

У райцентрі Нікопольщини через застосування ударного БпЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби

«Залп з РСЗВ «Град», артобстріли, використання дронів-камікадзе. Ворожий терор відчули на собі Нікополь і Червоногригорівська громада», – ОВА

Увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Залп з РСЗВ «Град», артобстріли, використання дронів-камікадзе. Ворожий терор відчули на собі Нікополь і Червоногригорівська громада», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, у райцентрі через застосування ударного БпЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби.

«У лікарні залишаються двоє постраждалих під час вчорашньої атаки. Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. В малої осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків», – зауважив Лисак.

Голова ОВА зауважив, що в інших районах області протягом ночі було тихо.

Нагадаємо, що уночі 22 вересня окупанти атакували Харків. Кількість постраждалих зросла до 21 людини.