СБУ викрила схему постачання психотропів у Молдову 

Заблокована контрабанда наркотиків на 37 млн грн

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували організовану злочинну групу, що займалась переправленням оптових партій психотропів з Вінницької області до Молдови. Про це повідомляє Служба безпека України.

За даними СБУ, організували контрабанду троє мешканців Київської області. Вони намагалися налагодити незаконне переміщення наркотиків з прикордонних районів Вінницької області до Молдови.

Зазначається, що контрабандисти спеціалізувалися на речовині PVP – одному з різновидів синтетичних психостимуляторів, обіг якої заборонено. СБУ викрила наркоділків під час спроби переправлення партії «товару» через держкордон водним шляхом.

Як встановили слідчі, «товар» для збуту фігуранти отримували від своїх спільників по всій території України. Для цього вони використовували мережу прихованих складів, а для переправлення – малі плавзасоби із дистанційним керуванням.

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Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили:

понад 75 кг заборонених речовин, готових до відправки;

ваги та пакувальну тару;

засоби зв’язку та сім-карти;

гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого «товару» на чорному ринку сягає приблизно 37,5 млн грн.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше пенсіонерка з Вінниччини, яка виправдовувала Путіна, отримала смішний штраф.