Крисіна етапують до колонії в Донецькій області



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Фото з відкритих джерел Юрій Крисін, причетний до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія

Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія мали етапувати до колонії, однак залишили в СІЗО, оскільки в Дарницькому суді слухають іншу справу, де він також є підозрюваним. Перевезення має відбутися найближчими днями

Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, етапують з Лук'янівського СІЗО Києва до Торецької виправної колонії в Донецькій області. Про це під час чергового судового засідання повідомила прокурор, передає 5 канал.

Зазначено, що Крисіна мали етапувати до колонії, однак залишили в СІЗО, оскільки в Дарницькому суді слухають іншу справу, де він також є підозрюваним. Перевезення має відбутися найближчими днями.

«Департамент виконання покарань пенітенціарної служби обрав установу виконання покарань, у цьому випадку – Торецьку виправну колонію №2 Донецької області. Це питання вирішувалося з урахуванням того, що місцем реєстрації обвинувачуваного є саме східна Україна і завжди обирають виправну установу, найближчу до місця реєстрації особи», – прокоментувала прокурор Юлія Малашич.

За повідомленням 5-го каналу, сторона захисту вважає, що Крисін має залишатися в Києві.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію «Народна АЗС» у Києві в районі аеропорту «Жуляни» 5 травня 2016 року.

13 червня Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції для Крисіна, згідно з яким його засудили до 4 років умовно у справі Веремія, і змінив вирок на 5 років ув'язнення.