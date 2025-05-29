РФ назвала склад делегації для переговорів, глава МАГАТЕ приїде в Україну. Головне за 29 травня

На новий раунд мирних переговорів поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу

Росія назвала склад делегації для наступних переговорів, Гендиректор МАГАТЕ незабаром відвідає Україну, на Харківщині військовий ТЦК травмувався через вибух невідомого предмета. «Главком» склав добірку новин 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія назвала склад делегації для наступних переговорів

На новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

До складу експертів для переговорів з Україною ввійшли: перший заступник начальника управління інформації Генштабу збройних сил А. Зорін, заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Є. Подобреєвська, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії А. Поліщук, заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії В. Шевцов.

Гендиректор МАГАТЕ приїде в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня приїде до України та Російської Федерації задля забезпечення ядерної безпеки.

Як зазначають фахівці МАГАТЕ, ситуація із зовнішнім електропостачанням окупованої Запорізької атомної електростанції «залишається надзвичайно крихкою», оскільки вона наразі залежить лише від однієї лінії електропередач. Єдина резервна лінія АЕС на 330 кВ залишається відключеною вже понад три тижні, і терміни її відновлення залишаються невідомими. У результаті вся станція, що має шість реакторів, повністю залежить від однієї активної лінії.

З початку повномасштабної війни у 2022 році Запорізька АЕС вже вісім разів повністю втрачала зовнішнє живлення, але у більшості випадків його вдавалося відновити протягом доби.

Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади

ДБР завершило досудове розслідування щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка, який покривав знущання з військовослужбовців. За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.

На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух невідомого предмета

Військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків. Зазначається, що воїна перевили з бойової бригади на службу в ТЦК за станом здоров'я.

Правоохоронці зʼясовують причини та обставини події. Розпочато розслідування та відкрито кримінальне провадження.

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити обробку заявок українських біженців

Федеральний суд у Массачусетсі зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити обробку заяв на імміграційні пільги, зокрема дозвіл на роботу та зміну статусу, для іноземців, які в’їхали до США через гуманітарні програми.

Рішення суду дозволяє бенефіціарам гуманітарних програм, зокрема й українцям за Uniting for Ukraine, знову подавати заяви на дозвіл на роботу та на отримання більш тривалого і стабільного імміграційного статусу (тимчасовий захист (TPS), притулок тощо). Заяви прийматимуть, поки розглядають справу, однак уряд США може подати апеляцію у Верховний суд.