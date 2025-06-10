Ізраїль спростував заяву посла про передачу Україні систем Patriot

За словами журналістів, Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви про передачу Patriot

Зовнішньополітичне відомство Ізраїлю запевняє, що країна не надавала Україні зброю

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Ізраїлю в Україні Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynet.

«Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot», – йдеться в заяві відомства.

Як зазначають журналісти, Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.

«Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», – наголошував він.

Нагадаємо, газета The Washington Post писала, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Раніше стало відомо, що Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони.

До слова, громадяни Ізраїлю усвідомлюють, що у них з українцями є спільний ворог, а також спільні партнери. Саме тому ставлення жителів Ізраїлю до українців не зазнало змін.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Тим часом Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.