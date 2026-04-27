СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах

Серед фігурантів: клірики та цивільні, які закликали катувати полонених і завдати удару по Києву

Служба безпеки України повідомила про затримання ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, фігуранти поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію РФ і закликали до насильницьких дій проти українців.

У Київській області викрили старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовими, що перебувають у полоні.

«Задокументовано, як клірик закликав ворога ув’язнювати українських військових до російських тюрем, залишати на тривалий час без їжі та води і відправляти «на каторгу»», – повідомили в СБУ.

У Черкаській області підозру отримав безробітний, який у месенджерах вихваляв російського президента та закликав завдати удару по Києву.

У Дніпропетровській області викрили архімандрита, колишнього настоятеля храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, він виправдовував дії російських військ і очікував на повну окупацію України.

Правоохоронці встановили, що після початку російської агресії у 2014 році він виїжджав до РФ, де намагався отримати підтримку представників Російської православної церкви. Після повернення в Україну проводив богослужіння на Дніпропетровщині та підбурював парафіян підтримувати російську владу.

Також задокументовано, що у приватному листуванні він виправдовував обстріли українських міст. На Прикарпатті співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали жінку, яка в соцмережах закликала до відновлення СРСР. За матеріалами справи, вона поширювала радянську символіку та агітувала ігнорувати українське законодавство.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пропаганду тоталітарних режимів і виправдовування збройної агресії РФ. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Прикарпатті 47-річна мешканка Косівського району отримала підозру за пропаганду радянського тоталітарного режиму та звеличення радянського диктатора Йосипа Сталіна у соцмережах. Характерно, що злочин скоєно в гуцульському селі Рожнів, мешканців якого радянська влада масово виселяла до Сибіру.