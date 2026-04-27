Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото: SecurSerUkraine/Facebook

Серед фігурантів: клірики та цивільні, які закликали катувати полонених і завдати удару по Києву

Служба безпеки України повідомила про затримання ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, фігуранти поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію РФ і закликали до насильницьких дій проти українців.

У Київській області викрили старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовими, що перебувають у полоні.

«Задокументовано, як клірик закликав ворога ув’язнювати українських військових до російських тюрем, залишати на тривалий час без їжі та води і відправляти «на каторгу»», – повідомили в СБУ.

У Черкаській області підозру отримав безробітний, який у месенджерах вихваляв російського президента та закликав завдати удару по Києву.

У Дніпропетровській області викрили архімандрита, колишнього настоятеля храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, він виправдовував дії російських військ і очікував на повну окупацію України.

СБУ викрила проросійських агітаторів у чотирьох регіонах фото 1
фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що після початку російської агресії у 2014 році він виїжджав до РФ, де намагався отримати підтримку представників Російської православної церкви. Після повернення в Україну проводив богослужіння на Дніпропетровщині та підбурював парафіян підтримувати російську владу.

Також задокументовано, що у приватному листуванні він виправдовував обстріли українських міст. На Прикарпатті співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали жінку, яка в соцмережах закликала до відновлення СРСР. За матеріалами справи, вона поширювала радянську символіку та агітувала ігнорувати українське законодавство.

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пропаганду тоталітарних режимів і виправдовування збройної агресії РФ. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Прикарпатті 47-річна мешканка Косівського району отримала підозру за пропаганду радянського тоталітарного режиму та звеличення радянського диктатора Йосипа Сталіна у соцмережах. Характерно, що злочин скоєно в гуцульському селі Рожнів, мешканців якого радянська влада масово виселяла до Сибіру.

Теги: СБУ росія церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua