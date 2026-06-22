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СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі

Служба безпеки затримала вісьмох прокремлівських агітаторів у різних регіонах. Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Так, у Києві кіберфахівці СБУ затримали інкасатора охоронної компанії, який у Телеграм-каналах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. Крім цього, під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації, а потім «зливав» це у месенджер із закликами до зриву мобілізації.

СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України фото 1

У Сумах підозру отримав адміністратор Телеграм-каналу, який вихваляв бойовиків збройних угруповань РФ за регулярні обстріли обласного центру. Крім цього, блогер закликав окупантів вдарити по Україні ядерною ракетою «Сармат».

У Дніпрі викрито учасницю підпільного осередку фейкового «народовладдя». За матеріалами справи, жінка закликала до державного перевороту в Україні та заперечувала воєнні злочини РФ, зокрема масовані обстріли українських міст. Задокументовано, як фігурантка публікувала ворожий контент на власних сторінках у Фейсбуку та ТікТоку із загальною аудиторією майже 8 тис. користувачів.

СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України фото 2

Також затримано мешканця Кривого Рогу, який у чатах Телеграм-каналів закликав РФ атакувати Київ ядерною зброєю.

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ та ДБР викрили мобілізованого, який у розмовах з колегами по службі заперечував факт повномасштабної агресії РФ проти України. За показами свідків, фігурант регулярно висловлювався на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини окупантів. Правоохоронці затримали його у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі.

СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України фото 3

У Житомирській області кіберфахівці СБУ викрили двох безробітних, які в чатах Телеграм-каналів вихваляли кремлівський режим та збройні угруповання РФ. Також задокументовано, як один із них виправдовував воєнні злочини росіян у Бучі, а інший – закликав до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами.

На Одещині контррозвідники СБУ затримали агітатора, який закликав росіян до захоплення регіону та його «приєднання» до складу РФ. Для поширення ворожої пропаганди фігурант брав участь в онлайн-ефірах, які транслювали у ТікТок з території держави-агресорки. Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України фото 4

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
СБУ викрила вісім проросійських інтернет-агітаторів в різних регіонах України фото 5

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, Служба безпеки України та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва.

Теги: СБУ війна російські агенти

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