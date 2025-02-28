Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»

Олександр Долженков у 2012-2014 роках був народним депутатом сьомого скликання від Партії регіонів. Голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року

НАБУ у 2022 році встановило, що екснардеп отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Києві

У пʼятницю, 28 лютого, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав народного депутата Верховної Ради України VIII скликання невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на допис Вищого антикорупційного суду.

Екснардепа виправдано у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

У дописі не сказано, про якого народного обранця йдеться, але із матеріалів справи стає зрозуміло, що обвинуваченим є Долженков Олександр Валерійович.

Суд також залишив без розгляду цивільний позов Управління справами Апарату Верховної Ради України, пред’явлений до екснардепа про відшкодування майнової шкоди у розмірі 691 540 грн. Крім того, скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційної палати ВАКС на його майно.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Олександр Долженков у 2012-2014 роках був народним депутатом сьомого скликання від Партії регіонів (№71 у списку). Голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. У 2014 році обраний народним депутатом восьмого скликання від «Опозиційного блоку». Обраний 23 номером у списку. Голова підкомітету з питань оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку та з питань ціноутворення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Нагадаємо, майже чотири роки народний депутат отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Печерському районі Києва. Тепер нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у грудні 2022 року.

Слідством встановлено, що народний депутат України від квітня 2015 до грудня 2018 років незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за оренду житла, яку призначали народним обранцям, які не мали власних помешкань у столиці.