Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»
Олександр Долженков у 2012-2014 роках був народним депутатом сьомого скликання від Партії регіонів. Голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року
фото з відкритих джерел

НАБУ у 2022 році встановило, що екснардеп отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Києві

У пʼятницю, 28 лютого, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав народного депутата Верховної Ради України VIII скликання невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на допис Вищого антикорупційного суду.

Екснардепа виправдано у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

У дописі не сказано, про якого народного обранця йдеться, але із матеріалів справи стає зрозуміло, що обвинуваченим є Долженков Олександр Валерійович.

Суд також залишив без розгляду цивільний позов Управління справами Апарату Верховної Ради України, пред’явлений до екснардепа про відшкодування майнової шкоди у розмірі 691 540 грн. Крім того, скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційної палати ВАКС на його майно.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Олександр Долженков у 2012-2014 роках був народним депутатом сьомого скликання від Партії регіонів (№71 у списку). Голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

У 2014 році обраний народним депутатом восьмого скликання від «Опозиційного блоку». Обраний 23 номером у списку. Голова підкомітету з питань оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку та з питань ціноутворення Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Нагадаємо, майже чотири роки народний депутат отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Печерському районі Києва. Тепер нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у грудні 2022 року.

Слідством встановлено, що народний депутат України від квітня 2015 до грудня 2018 років незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за оренду житла, яку призначали народним обранцям, які не мали власних помешкань у столиці.

Читайте також:

Теги: вирок майно Антикорупційний суд житло слідство партії арешт депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) та цілком ймовірно майбутній очільник уряду ФРН Фрідріх Мерц
Після виборів у Німеччині: як відбуватиметься передача влади
25 лютого, 12:00
Завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
29 сiчня, 18:20
Подільською окружною прокуратурою Києва колишній гендиректор КП «Плесо» звинувачується у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб
До суду скеровано чергову справу проти ексдиректора КП «Плесо»
3 лютого, 16:59
Введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду стало подарунком Москві
Трамп уже зробив Путіну три великих подарунки – Newsweek
8 лютого, 21:31
Заяви Мерца і Шольца опинились під пильною увагою Європи
Шольц обіцяє проводити «жорстку лінію» у міграційній політиці
10 лютого, 11:09
Родина Порошенків. Фото 2018 року
Порошенко розповів, де і чим займаються його сини під час війни
17 лютого, 19:55
Причинами житлової кризи є різке зростання будівельних витрат і відсоткові ставки за кредитами
Німецький ринок нерухомості опинився у найсильнішій за 15 років кризі – Spiegel
19 лютого, 11:11
Секретар Київради Володимир Бондаренко закрив засідання достроково, оскільки депутати від фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну
Депутати від «Європейської солідарності» заблокували трибуну Київради
20 лютого, 14:21
Politico вказує, що результат виборів став серйозним ударом для Вагенкнехт
Німецька «подруга Путіна» планує оскаржити результати виборів
24 лютого, 15:48

Кримінал

Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»
Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
Вкрали у ЗСУ тонни дизпалива. ДБР викрило злочинну схему у військовій частині
Вкрали у ЗСУ тонни дизпалива. ДБР викрило злочинну схему у військовій частині
Мешканець Кропивницького планував підпалити місцеві енергооб’єкти
Мешканець Кропивницького планував підпалити місцеві енергооб’єкти
ДБР підозрює посадовців ЗСУ в організації оборудки у ТЦК
ДБР підозрює посадовців ЗСУ в організації оборудки у ТЦК
Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині
Шлюби для ухилення від мобілізації. Поліція викрила злочинну схему на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
43K
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
6867
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
5305
«Раша гудбай». Чому фільм, який зняв «Квартал 95», збурив соцмережі
4818
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua