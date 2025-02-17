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Порошенко розповів, де і чим займаються його сини під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Порошенко розповів, де і чим займаються його сини під час війни
Родина Порошенків. Фото 2018 року
фото з відкритих джерел

Олексій та Михайло Порошенки перебувають за кордоном

Колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко стверджує, що обоє його синів зараз хоч і перебувають за кордоном, але допомагають ЗСУ. Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

«Олексій працює у великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав і не у 2022-му, а з 2019-го у нього контракт. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. І він координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ. Михайло навчається у вищому навчальному закладі за кордоном. І теж це (його виїзд, – ред.) було до 2022 року. В Англії він працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах на території Британії», – сказав експрезидент.

Порошенко вкотре наголосив, що його старший син Олексій у 2014 році «пішов добровольцем на фронт» і «брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку у боях на Донбасі».

Молодший син Михайло ще не досяг 25-річного віку, а, отже, не підпадає під вимоги мобілізації. Утім, якщо буде треба, він «буде діяти інакше, ніж пан Зеленський, який тікав від повісток», переконує Порошенко.

Політик запевнив, що якщо буде «вимога закону всім повернутися», і Олексій, і Михайло приїдуть до України. Але водночас додав: «Якщо буде вимога закону повернутися тільки сину Порошенка, це не буде мати нічого спільного з законом».

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні сили.

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Теги: фронт президент Володимир Зеленський гроші бюджет депутат санкції Петро Порошенко

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