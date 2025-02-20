Депутати від «Європейської солідарності» заблокували трибуну Київради

Секретар Київради оголосив про дострокове завершення засідання через пів години після початку

Сьогодні, 20 лютого, депутати Київради зібралися на чергове пленарне засідання, але змогли попрацювати лише пів години. Секретар Київради Володимир Бондаренко закрив засідання достроково, оскільки депутати від фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пленарного засідання Київради.

Під час формування порядку денного пленарного засідання Київради, депутати від фракції «Європейська солідарність» наполягали на включенні до розгляду проєкту звернення до державних органів щодо неприпустимості тиску на опозицію і місцеве самоврядування. Зокрема, і щодо неприпустимості переслідувань низки осіб, у тому числі лідера політичної сили, Петра Порошенка. Утім, цю пропозиція не отримала схвалення більшості депутатів Київради. Тож, представники фракції «ЄС» заблокували трибуну.

Після цього секретар Київради Володимир Бондаренко оголосив перерву у засіданні для консультацій з головами фракцій, а через пів години після початку засідання оголосив про його дострокове завершення.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко поскаржився, що через заблоковані банківські рахунки він не може купити каву на автозаправній станції.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.