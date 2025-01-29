Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
Завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців
фото з відкритих джерел

Програма має на меті допомогти українцям, які планують залишатися в Польщі, стати незалежними

Біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Про це заявила Вікторія Захарова з фонду Siła jedności, яка реалізує програму на Люблінщині, передає Polskie Radio.

Так, завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців. «Підтримку також пропонують при пошуку роботи», – уточнила вона.

За словами волонтерки, програма має на меті допомогти українцям, які планують залишатися в Польщі, стати незалежними.

«Люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців. Це робиться для того, щоб вони могли стати незалежними, якщо вони хочуть залишитися в Польщі. Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення. З різних причин ці люди часто не мають можливості вивчити польську мову, що ускладнює пошук роботи», – розповіла вона.

Захарова констатувала, що люди, які перебувають у центрах колективного розміщення, часто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.

«Це багатодітні, одинокі сім'ї або сім'ї з дитиною-інвалідом, пенсіонери. Матері з дітьми часто отримують матеріальну допомогу від своїх чоловіків, які воюють на фронті чи працюють в Україні, але прожитковий мінімум у Польщі та Україні дуже різний, тому ми також надаємо їм продуктову допомогу кожні кілька тижнів», – сказала вона.

Нагадаємо, 23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Однією з обіцянок у виборчій програмі блоку консервативних партій ХДС і ХСС – Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу – вказано «працевлаштування українців і українок». Про це пише DW.

Це лише один із пунктів «жорсткої міграційної політики» цих партій, який є частиною розділу про зупинення «нелегальної міграції». Крім того, видання зазначає, що українцям можуть різко скоротити соціальні виплати («гроші для громадян» – 563 євро щомісяця), але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину.

Як відомо, Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччинане пропустила на кордоні.

Читайте також:

Теги: пенсіонери гроші фінансування житло біженці Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія збудує першу у світі плавучу стіну з вітряних турбін
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
Сьогодні, 11:26
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Сьогодні, 08:34
Сергій Плохій
Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави
20 сiчня, 06:44
Економічне становище Франції викликає занепокоєння
Державний борг Франції сягнув рекордної позначки
15 сiчня, 09:45
Ціни на проживання у Вінниці коливаються в межах від 750 до 3800 грн за ніч для двох дорослих
Вартість вікенду у Вінниці: апартаменти, їжа та визначні місця
14 сiчня, 05:02
Нова оселя – для великої прийомної родини Миколи та Олени Пластунів, які виховують 6 дітей, позбавлених батьківського піклування
Син служить у ЗСУ. Прийомній родині з Херсонщини придбано будинок на Прикарпатті
12 сiчня, 03:52
Найдорожча оренда житла в Ужгороді – приблизно 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру
Ужгород та Одеса б'ють рекорди: зарплати не встигають за цінами на житло
10 сiчня, 05:06
Серед переможців топ-тендерів року – компанії «Автострада» й «Автомагістраль Південь» – одні з головних вигодонабувачів «Великого будівництва»
Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою наші гроші
9 сiчня, 09:45
За весь час повномасштабного вторгнення вони передали на потреби ЗСУ понад $500 тис.
Передали вже пів мільйона. Ексвійськові США збирають гроші на ЗСУ кретивним способом
1 сiчня, 15:59

Економіка

Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
Відомство Маска заявило, що економить для США мільярд доларів на день
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися
Винороби Каліфорнії готуються до «війни» з Трампом
Винороби Каліфорнії готуються до «війни» з Трампом
Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику
Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику
Ціни на нафту впали: що стало причиною
Ціни на нафту впали: що стало причиною
Які обмеження міститиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: роз'яснення Politico
Які обмеження міститиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: роз'яснення Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
83K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
26K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
21K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
16K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua