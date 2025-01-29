Додаткова фінансова допомога для українців у Польщі. Хто з біженців може скористатися

Завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців

Програма має на меті допомогти українцям, які планують залишатися в Польщі, стати незалежними

Біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Про це заявила Вікторія Захарова з фонду Siła jedności, яка реалізує програму на Люблінщині, передає Polskie Radio.

Так, завдяки загальнонаціональній програмі «Разом до Незалежності» біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на шість місяців. «Підтримку також пропонують при пошуку роботи», – уточнила вона.

За словами волонтерки, програма має на меті допомогти українцям, які планують залишатися в Польщі, стати незалежними.

«Люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців. Це робиться для того, щоб вони могли стати незалежними, якщо вони хочуть залишитися в Польщі. Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення. З різних причин ці люди часто не мають можливості вивчити польську мову, що ускладнює пошук роботи», – розповіла вона.

Захарова констатувала, що люди, які перебувають у центрах колективного розміщення, часто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.

«Це багатодітні, одинокі сім'ї або сім'ї з дитиною-інвалідом, пенсіонери. Матері з дітьми часто отримують матеріальну допомогу від своїх чоловіків, які воюють на фронті чи працюють в Україні, але прожитковий мінімум у Польщі та Україні дуже різний, тому ми також надаємо їм продуктову допомогу кожні кілька тижнів», – сказала вона.

Нагадаємо, 23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Однією з обіцянок у виборчій програмі блоку консервативних партій ХДС і ХСС – Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу – вказано «працевлаштування українців і українок». Про це пише DW.

Це лише один із пунктів «жорсткої міграційної політики» цих партій, який є частиною розділу про зупинення «нелегальної міграції». Крім того, видання зазначає, що українцям можуть різко скоротити соціальні виплати («гроші для громадян» – 563 євро щомісяця), але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину.

Як відомо, Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччинане пропустила на кордоні.