Черкаський ексдепутат від ОПЗЖ отримав п'ять років тюрми

Наразі до подання апеляції та остаточного вироку обвинувачений перебуватиме на волі під особистим зобов'язанням.

Ексдепутат Черкаської міськради від ОПЗЖ Олександр Замирайло отримав п'ять років тюрми – за виправдання російської агресії. Про це повідомляє «Суспільне».

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Колишньому депутату інкримінували ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України. Крім того, його дружину оголосили в міжнародний розшук. Сам же Замирайло, за даними слідства, планував виїхати до США.

«Вирок суду – є вирок суду. У нас є процесуальні права щодо того, щоб погодитися з ним чи не погодитися. Висновок про це можна буде зробити після того, як ми отримаємо повний текст судового рішення, уважно його вивчимо. Але виходячи з того, що ті пропозиції державного обвинувача щодо міри покарання судом були зменшені до пʼяти років позбавлення волі, то я схиляюся до того, що сторона обвинувачення найімовірніший за все буде оскаржувати даний вирок», – повідомив прокурор Дмитро Пархоменко прокоментував вирок.

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«Ми не згодні з вироком. Будемо оскаржувати», – прокоментував вирок Олександр Замирайло.

Його адвокат Андрій Смоляр додав «Апеляція подається протягом місяця, а потім ми ще маємо два-три тижні на розгляд».

Наразі до подання апеляції та остаточного вироку обвинувачений перебуватиме на волі під особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, за даними СБУ, «серед власного оточення депутат та його «помічниця стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт; заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, зокрема, і по Черкасах; заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ та поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ; обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема, спецзагону «Азов».

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох ворожих попл Джерело: https://censor.net/ua/n3463665