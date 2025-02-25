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Після виборів у Німеччині: як відбуватиметься передача влади

Deutsche Welle
glavcom.ua
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Після виборів у Німеччині: як відбуватиметься передача влади
Ще чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) та цілком ймовірно майбутній очільник уряду ФРН Фрідріх Мерц
фото: Michael Kappeler/dpa

Зміна канцлера Німеччини може відбутися у першій половині квітня

Німеччина перебуває на порозі зміни влади. На дострокових парламентських виборах, що відбулися 23 лютого, опозиційний блок консервативних партій ХДС та ХСС отримав найбільшу кількість голосів (28,6%), тож його лідер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) наступного ж дня після голосування взявся за формування нової правлячої коаліції. Їй належить обрати його наступним главою уряду – десятим канцлером ФРН.

Коли Фрідріх Мерц змінить Олафа Шольца

Поки Фрідріх Мерц не вступить на посаду, виконувати обов'язки канцлера продовжить Олаф Шольц (Olaf Scholz). На цих виборах його Соціал-демократична партія Німеччини опинилася на третьому місці із найгіршим для СДПН результатом за всю історію федеральних виборів у ФРН (16,4%).

Тим не менш СДПН з великою долею ймовірності стане молодшим партнером блоку ХДС/ХСС у майбутній правлячій коаліції, але уже без Олафа Шольца. Після такої поразки він більше не хоче обіймати політичні посади і навіть не братиме участі у перемовинах про створення коаліції. Судячи з усього, Шольц залишатиметься простим депутатом Бундестагу, адже вибори у своєму одномандатному окрузі він, незважаючи на суттєві втрати, виграв, отримавши майже 22%.

Однак до обрання нового глави уряду Олаф Шольц залишатиметься на посаді канцлера Німеччини. Тож найближчими тижнями керувати країною і представляти її на міжнародній арені, як і раніше, буде саме він – разом із міністрами свого кабінету. Тому вакуум влади Німеччині не загрожує. Однак ухвалювати принципово важливі, стратегічні рішення цей уряд не зможе, він здійснюватиме лише оперативне управління справами до завершення коаліційних перемовин.

Новий Бундестаг збереться не пізніше 25 березня

Утім, такі переговори можуть, як свідчить досвід країни, затягнутися навіть на кілька місяців, адже Основний закон ФРН, як називається конституція країни, строки формування уряду жодним чином не обмежує.

Фрідріх Мерц оголосив, що прагнутиме завершити узгодження з молодшим партнером коаліційного договору – прописаної у деталях спільної політичної програми на найближчі чотири роки – до великодніх канікул у середині квітня. Щойно коаліційний договір буде готовий, президент Німеччини формально винесе кандидатуру нового канцлера на голосування у Бундестазі.

Зала засідань Бундестагу – тепер крісел тут стане менше
Зала засідань Бундестагу – тепер крісел тут стане менше
фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

До цього часу новий склад Бундестагу вже почне працювати, адже щодо цього в Основному законі чітко зазначається, що новообраний парламент збирається на своє перше засідання не пізніше тридцяти днів після голосування. Отже, це станеться щонайпізніше 25 березня 2025 року. У цей час офіційно завершаться повноваження як депутатів колишнього скликання, так і канцлера та його міністрів.

Однак колишній уряд, на відміну від депутатів, продовжить виконувати свої обов'язки до обрання нового канцлера і призначення президентом ФРН членів його кабінету. Персональний склад уряду узгоджується під час коаліційних переговорів, тож роль глави держави в цьому суто формальна.

Новий парламент заощадить Німеччині пів мільярда євро

Бундестаг нового скликання почне діяти протягом найближчого місяця. Нині у парламенті Німеччини буде 630 депутатів – таким є результат реформи виборчої системи, проведеної коаліцією під керівництвом Олафа Шольца.

За попередньої системи обмежень на чисельний склад парламенту не існувало, в результаті він зріс до 736 депутатів. За підрахунками Інституту німецької економіки в Кельні (IW), скорочення кількості депутатів до 630 забезпечить бюджету ФРН щорічну економію в 125 млн євро, іншими словами – заощадить пів мільярда євро за час чотирирічного терміну повноважень парламенту.

У Бундестазі нового скликання буде п'ять фракцій. Якщо консервативному блоку ХДС/ХСС вдасться домовитися з СДПН, вони сформують правлячу коаліцію. Лідером опозиції у будь-якому разі стане партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

АдН подвоїла свій результат

У ХДС/ХСС у Бундестазі наступного скликання буде найчисленніша фракція – 208 депутатів. Але вже другою за розміром стане фракція ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН). Вона подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами 2021 року (з 10,3% до 20,8%) і збільшить свою присутність у Бундестазі з 83 до 152 депутатів.

Тож не дивно, що вранці у понеділок, 24 лютого, співголови АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) з неприхованим почуттям тріумфу ввійшли в переповнену залу столичного Будинку преси на пресконференцію, присвячену підсумкам дострокових виборів до Бундестагу.

Затьмарює тріумф лідерів ультраправих той факт, що жодна інша з представлених у Бундестазі партій не хоче брати у партнери АдН, деякі земельні осередки якої офіційно визнані у Німеччині правоекстремістськими. Хоча Аліс Вайдель і не втомлюється повторювати, що її партія готова брати на себе відповідальність у рамках, наприклад, коаліції з консерваторами, яку вона назвала «правоцентристською».

Що може зупинити ультраправих

Особливо великих успіхів крайні праві досягли на сході Німеччини, у колишній НДР, де вони здобули перемогу у 45 з 48 виборчих округів, отримавши до 40% голосів виборців. Як загроза пролунали у зв'язку з цим слова Тіно Хрупалли: якщо, мовляв, інші партії й надалі піддаватимуть АдН обструкції і перешкоджатимуть у Бундестазі під час заміщення постів віцеспікера та голів парламентських комітетів, то на наступних виборах через чотири роки його партія отримає абсолютну більшість.

«Найближчими роками ми випередимо ХДС», – упевнена й Аліс Вайдель.

З таким прогнозом у Німеччині згодні і багато спостерігачів, які зовсім не розділяють програмні та ідеологічні установки «Альтернативи для Німеччини». У політичного центру, за їхньою оцінкою, залишився останній шанс змінити політику, повернути довіру німецьких виборців і запобігти таким чином подальшому зрушенню Німеччини вправо.

Микита Жолквер

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Теги: вибори Бундестаг партії парламент фракція Фрідріх Мерц Олаф Шольц Німеччина

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