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Німецький ринок нерухомості опинився у найсильнішій за 15 років кризі – Spiegel

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німецький ринок нерухомості опинився у найсильнішій за 15 років кризі – Spiegel
Причинами житлової кризи є різке зростання будівельних витрат і відсоткові ставки за кредитами
фото із відкритих джерел

Кількість дозволів, виданих на зведення житлових приміщень у ФРН, скоротилося на 16,8% у 2024 році 

Кількість виданих дозволів на будівництво житла в Німеччині в 2024 році стала мінімальною з 2010 року, що вказує на найсерйознішу за останні 15 років кризу на ринку нерухомості країни. Про це пише Der Spiegel.

Як повідомляє журнал Der Spiegel з посиланням на дані Федерального статистичного відомства, кількість дозволів на зведення житлових об'єктів у 2024 році скоротилася на 16,8% (43,7 тис.) порівняно з попереднім роком і склала 215,9 тис. Кількість проєктів забудовників за рік зменшилася на 21,6%. Спад спостерігається також у галузі нежитлової нерухомості, де зниження становило 17,5%.

Федеральне статистичне відомство зазначає, що дозволи на будівництво житла продовжують скорочуватись третій рік поспіль. Востаннє трохи нижчий результат фіксувався у 2010 році, коли їхня кількість становила 187,6 тис. У 2024 році основна частина дозволів була видана юридичним особам (92,3 тис.), приватні особи отримали 68,4 тис., а державному сектору видали 8,8 тис. дозволів.

За оцінками Spiegel, причинами поточної кризи є різке зростання будівельних витрат і високі відсоткові ставки за кредитами. Згідно з прогнозами експертів Інституту німецької економіки (IW), які наводить видання, у 2025 році в країні буде видано близько 210 тис. дозволів на будівництво житла, що становитиме зниження на 45% порівняно з 2023 роком.

Як пише видання, у Німеччині склався «величезний розрив» між потребами у житлі та можливостями його зведення.

Крім того, економіка країни також зазнає тиску. 2023 року ВВП Німеччини зменшився на 0,3%, а 2024 – на 0,2%. Востаннє падіння показника два роки поспіль спостерігалося понад 20 років тому, у 2003-2004 роках. Федерація німецької промисловості прогнозує, що у 2025 році обсяг виробництва у країні зменшиться ще на 0,1%. Якщо цей прогноз виправдається, то нинішня рецесія стане найдовшою в історії ФРН.

Нагадаємо, відколи Німеччина поновила контроль на власних кордонах півтора року тому, до країни не пропустили десятки тисяч іноземців. Кожен п'ятий із них – українець. Про це свідчить державна статистика.

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Теги: Німеччина соціум ринок житло

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