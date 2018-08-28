Медики на Дніпропетровщині торгували наркотичними препаратами



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Поліцейські виявили метадон, матефін, фенозепам та інші пігулки, призначені для лікування наркозалежних осіб

На Дніпропетровщині поліція викрила лікаря-нарколога та двох медсестер, які збували «на сторону» препарати, призначені для лікування наркозалежних.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

За місцями проживання медиків та у поліклініці в Жовтих Водах провели 5 санкціонованих обшуків. Під час них правоохоронці вилучили понад 600 пігулок заборонених у вільному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Наразі все направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про оголошення медикам підозри у скоєнні злочинів, передбачених статтями 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів) та 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України.