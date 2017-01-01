На Хмельниччині військовослужбовець займався збутом амфетаміну

29-річного контрактника однієї із військових частин області затримали «на гарячому» під час збуту трьох грамів амфетаміну

29-річного контрактника однієї із військових частин області затримали «на гарячому» під час збуту трьох грамів амфетаміну за 1 тисячу гривень. Загалом правоохоронцями задокументовано збут військовослужбовцем 6 грам психотропної речовини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. За матеріалами військової контррозвідки СБУ та управління



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29-річного контрактника однієї із військових частин області затримали «на гарячому» під час збуту трьох грамів амфетаміну

29-річного контрактника однієї із військових частин області затримали «на гарячому» під час збуту трьох грамів амфетаміну за 1 тисячу гривень. Загалом правоохоронцями задокументовано збут військовослужбовцем 6 грам психотропної речовини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ та управління протидії наркозлочинності ГУНП слідчими Головного управління Нацполіції за процесуального керівництва військової прокуратури було задокументовано військовослужбовця однієї із військових частин області, який займався збутом амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

29-річного контрактника затримали «на гарячому» під час чергового збуту 3 грамів амфетаміну за 1 тисячу гривень. Загалом правоохоронцями задокументовано збут військовослужбовцем 6 грамів психотропної речовини.

Амфетамін та кошти, вилучені від продажу наркотиків, вилучені. Також під час обшуку у квартирі, де мешкав підозрюваний, правоохоронці виявили канабіс, ваги та засоби для вживання наркотиків.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання військовослужбовцю міри запобіжного заходу.