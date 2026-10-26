На Хмельниччині чоловіка засудили до п’яти років за жорстоке поводження із собакою

Апеляційний суд визнав, що злочин було скоєно з особливою жорстокістю

Хмельницький апеляційний суд призначив п’ять років позбавлення волі мешканцю Нетішина, який викинув собаку із вікна квартири на сьомому поверсі. Тварина загинула від отриманих травм. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд, пише «Главком».

За матеріалами справи, інцидент стався 10 січня 2026 року. Собака належала співмешканці чоловіка.

Нетішинський міський суд визнав обвинуваченого винуватим у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі, та призначив йому п’ять років ув’язнення. Водночас суд першої інстанції виключив із обвинувачення кваліфікуючу ознаку – вчинення злочину з особливою жорстокістю.

Прокурор оскаржив це рішення. Він просив скасувати вирок і призначити чоловіку шість років позбавлення волі. Натомість захисник наполягав на скасуванні вироку та закритті кримінального провадження, стверджуючи, що вину його підзахисного не доведено.

Колегія суддів відхилила доводи захисту. Суд зазначив, що винуватість чоловіка підтверджується сукупністю доказів, які узгоджуються між собою. Зокрема, за показаннями свідків, на запитання, чи він викинув собаку з вікна, чоловік відповів ствердно, додавши: «І що ви мені зробите?»

Крім того, допитаний у суді кінолог пояснив, що собака була 13-річною, мала невеликий розмір і фізичні особливості, через які не могла самостійно застрибнути на підвіконня заввишки 85 см без додаткової опори.

Апеляційний суд погодився з прокурором, що суд першої інстанції безпідставно виключив ознаку особливої жорстокості. Судді дійшли висновку, що чоловік, викидаючи собаку з вікна сьомого поверху, усвідомлював, що це призведе до загибелі тварини.

Апеляційний суд скасував попередній вирок і ухвалив новий, визнавши чоловіка винуватим у жорстокому поводженні з хребетною твариною, вчиненому з особливою жорстокістю та активним способом. Покарання залишили без змін – п’ять років позбавлення волі.

Варто нагадати, що поліція розшукала чоловіка, який змушував кульгавого коня тягнути деревину в селі Микуличин Івано-Франківської області. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за жорстоке ставлення до тварин.