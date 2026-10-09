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11 бездомних собак потрапили до заявки угорського футбольного клубу на гру чемпіонату

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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11 бездомних собак потрапили до заявки угорського футбольного клубу на гру чемпіонату
Матч «Залаегерсег» – «Ніредьхаза» пройде в неділю, 11 жовтня

«Залаегерсег» вирішив підтримати ініціативу щодо пошуку господарів для тварин, які не мають домівки

Футбольний клуб «Залаегерсег» оприлюднив оригінальну заявку на матч чемпіонату Угорщини з клубом «Ніредьхаза». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба клубу.

Замість футболістів у заявку «Залаегерсега» потрапило 11 бездомних собак.

Акція була організована з метою привернути увагу на проблеми з бездомними собаками. «Залаегерсег» вирішив підтримати ініціативу щодо пошуку господарів для тварин, які не мають домівки.

Матч «Залаегерсег» – «Ніредьхаза» пройде в неділю, 11 жовтня.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: тварини футбол

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