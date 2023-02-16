Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якщо мама поїхала. Як батько може отримати закордонний паспорт дитини

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Якщо мама поїхала. Як батько може отримати закордонний паспорт дитини

Забрати паспорт, оформлений дитині у віці до 12 років, може будь-яка особа, уповноважена на це

Державна міграційна служба України (ДМС) опублікувала роз’яснення щодо ситуації, коли документи на оформлення закордонного паспорта дитини подавала мати, а отримувати документ має батько.

«Під час подання заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині (у віці до 12 років) один з батьків має вказати іншого (матір/батька, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати готовий документ», – пояснюють у ДМС. 

Забрати виготовлений закордонний паспорт, оформлений дитині у віці до 12 років, може будь-яка особа, уповноважена на це законним представником, на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

«Принагідно нагадуємо, що кожен громадянин України має можливість оформити закордонний паспорт з народження, а ID-картку – з 14 років», – кажуть у Державній міграційній службі. 

Теги: паспорт діти опіка еміграція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона
Стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона
27 сiчня, 13:25
Українців можуть мобілізувати до ворожої армії з паспортом РФ
Окупанти масово змушують українців брати російські паспорти – Старух
19 сiчня, 05:22
Росія примусово вивезла з України тисячі дітей
РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися
16 сiчня, 06:34

Суспільство

Якщо мама поїхала. Як батько може отримати закордонний паспорт дитини
Якщо мама поїхала. Як батько може отримати закордонний паспорт дитини
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки
Померла зв’язкова УПА, яка віддала свою сукню зі заслання на маскувальні сітки
Українці відсьогодні судові повістки отримуватимуть через Viber
Українці відсьогодні судові повістки отримуватимуть через Viber
«Нова пошта» запустила нову послугу
«Нова пошта» запустила нову послугу
Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»
Що відомо про 10 окрему гірську-штурмову бригаду, якій Зеленський присвоїв найменування «Едельвейс»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
16K
Дуже логічно: Німеччина оголосила умови надання Україні винищувачів
15K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
13K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
8989
15 лютого святкуємо Стрітення Господнє: усе про цей день

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту