Якщо мама поїхала. Як батько може отримати закордонний паспорт дитини

Забрати паспорт, оформлений дитині у віці до 12 років, може будь-яка особа, уповноважена на це

Державна міграційна служба України (ДМС) опублікувала роз’яснення щодо ситуації, коли документи на оформлення закордонного паспорта дитини подавала мати, а отримувати документ має батько.

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«Під час подання заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині (у віці до 12 років) один з батьків має вказати іншого (матір/батька, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати готовий документ», – пояснюють у ДМС.

Забрати виготовлений закордонний паспорт, оформлений дитині у віці до 12 років, може будь-яка особа, уповноважена на це законним представником, на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

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«Принагідно нагадуємо, що кожен громадянин України має можливість оформити закордонний паспорт з народження, а ID-картку – з 14 років», – кажуть у Державній міграційній службі.