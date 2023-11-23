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На Кіровоградщині голова ВЛК, яка підробляла відомості, отримала смішний штраф

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Кіровоградщині голова ВЛК, яка підробляла відомості, отримала смішний штраф
фото ілюстративне

Вирок суду ще не вступив в законну силу

На Кіровоградщині голову військово-лікарської комісії Новоукраїнського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оштрафували на 34 тис. грн за підроблення відомостей щодо обмеженої придатності військовозобов’язаного до військової служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону громадянку України, голову постійно діючої військово-лікарської комісії Новоукраїнського РТЦК та СП, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області визнав винною у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Вироком суду їй призначено покарання у виді штрафу в розмірі 34 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади у складі штатних та позаштатних (постійних та тимчасово діючих) військово-лікарських комісій, пов’язаних зі здійсненням військово-лікарської експертизи строком на один рік», – йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, суд довів, що у лютому 2023 року посадова особа до офіційних документів внесла свідомо неправдиві відомості та власним підписом засвідчила постанову військово-лікарської комісії щодо обмеженої придатності військовозобов’язаного до військової служби.

У результаті цього його безпідставно та незаконно визнано обмежено придатним до служби.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю. Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності.

Теги: суд Кіровоградщина військові

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