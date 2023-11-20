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Військові мають можливість оскаржити висновки ВЛК: названо два способи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові мають можливість оскаржити висновки ВЛК: названо два способи
Військово-лікарська комісія за результатами розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд
фото з відкритих джерел

МОЗ зазначив, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку

Військовослужбовці мають право оскаржити висновки військово-лікарських комісій у разі того, якщо рішення комісії не відображає його реального стану здоров'я. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«Варіантів оскарження є два: у досудовому порядку та через суд», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду у досудовому порядку, тож краще почати з нього. Для цього необхідно:

  • Написати заяву/скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК;
  • Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).
  • Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Суд також може допомогти військовим

Військово-лікарська комісія за результатами розгляду переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачеві надають новий висновок про стан здоров'я, саме його тепер і братимуть до уваги.

У спірних і складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК). Якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату – позивач може звернутися до суду.

«Слід зазначити, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показаннями, адже це не входить до його компетенції. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії і на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК», – додали у МОЗ.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Теги: військові документи

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