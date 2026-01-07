Головна Країна Кримінал
На Кіровоградщині жінка отримала підозру у катуванні дитини з інвалідністю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Кіровоградщині жінка отримала підозру у катуванні дитини з інвалідністю
За даними слідства, підозрювана упродовж кількох місяців умисно обмежувала свободу пересування неповнолітньої дівчини
фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Прокурори стверджують, що підозрювана надягала металеві ланцюги на руки та ноги дитини із синдромом Дауна

У Кіровоградській області жінка, яка виконувала обов’язки матері-виховательки у дитячому будинку сімейного типу, отримала підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіровоградську обласну прокуратуру.

За даними досудового розслідування, підозрювана, яка була відповідальною за життя, здоров’я і дотримання прав дитини, упродовж кількох місяців умисно обмежувала свободу пересування неповнолітньої дівчини. Зазначається, що потерпіла є дитиною з інвалідністю I групи, що має синдром Дауна та потребує постійного догляду, підвищеної уваги й індивідуального підходу.

Потерпілою є дитиною з інвалідністю I групи, яка має синдром Дауна та потребує постійного догляду
Потерпілою є дитиною з інвалідністю I групи, яка має синдром Дауна та потребує постійного догляду
фото: Кіровоградська обласна прокуратура

«З метою утримання дитини у приміщенні жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком, фактично прикувавши дівчину та позбавивши її можливості вільно пересуватися або самостійно залишати будинок. Свої дії вона пояснювала необхідністю виходу на роботу та побоюванням можливої втечі дитини. Крім цього, у нічний час підозрювана додатково обмежувала свободу неповнолітньої — дитину прив’язували до ліжка ременем із тканинного матеріалу, повністю унеможливлюючи будь-який рух», – йдеться в заяві.

За словами прокурорів, унаслідок дій підозрюваної дитина отримала фізичні і моральні страждання. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За словами прокурорів, унаслідок дій підозрюваної дитина отримала фізичні і моральні страждання
За словами прокурорів, унаслідок дій підозрюваної дитина отримала фізичні і моральні страждання
фото: Кіровоградська обласна прокуратура

У межах кримінального провадження ініційовано вирішення питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади, з огляду на те, що вона працює з дітьми. Крім того, здійснюється правова оцінка дій посадових осіб та уповноважених органів у частині реалізації ними повноважень щодо захисту прав та законних інтересів дітей.

До слова, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

Теги: Кіровоградщина

