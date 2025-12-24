Головна Вінниця Новини
Смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю від голоду: з'явилися нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Депутатська комісія області з'ясовує, що призвело до трагедії
У серпні щодо матері було подано позов до суду за неналежне виконання батьківських обов’язків

У вівторок, 23 грудня, у Вінницькій обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Його скликали у зв’язку з трагічним випадком у селі Серебрія Могилів-Подільського району, де від голоду померла дитина з інвалідністю. До участі в засіданні запросили представників соціальних служб, медичної сфери та освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

Адміністрація Серебрійської спеціальної школи працювала з хлопчиком із 2020 року. Дитина мала тяжкі захворювання, порушення мовлення та майже не говорила. Основний догляд за хлопчиком здійснювали бабуся й дідусь, які намагалися зробити все можливе для його соціалізації. Після їхньої смерті мати у травні повідомила, що син тимчасово не відвідуватиме заклад через сильний стрес і втрату близьких. У результаті дитина кілька тижнів не ходила до школи. Працівники спецшколи наполягали на його поверненні, і мати зрештою погодилася. Під час літніх канікул хлопчик знову перебував під її опікою.

У листопаді мати подала заяву з проханням перевести дитину на сімейну форму навчання. При цьому педагогів вона до сина не допускала, через що вчителі не мали змоги побачити, що дитина перебуває у критичному стані.

Під час засідання комісії також з’ясувалося, що в серпні щодо матері було подано позов до суду за неналежне виконання батьківських обов’язків. Однак 21 серпня Могилів-Подільський міжрайонний суд закрив справу, визнавши правопорушення малозначним, і звільнив жінку від відповідальності.

У центрі соціальних служб повідомили, що соціальний працівник надавав матері допомогу: навчав планувати витрати, пояснював, як готувати їжу. Водночас фахівці зазначили, що рівень її підготовки до самостійного життя був недостатнім для повноцінного догляду за дітьми.

У періоди відсутності матері вдома за хлопчиком наглядав старший брат, який навчається у Михайловецькому училищі. Під час канікул він допомагав матері доглядати за дитиною. Родинних зв’язків з іншими родичами сім’я практично не підтримувала – вони жили відокремлено, у своєрідній ізоляції.

Члени постійної комісії дали доручення представництву Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області  провести комплексну перевірку всіх соціальних органів, що мають відношення до цієї події.

Нагадаємо, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

Теги: Вінниччина дитина смерть

Новини

Новини

Прес-релізи

