Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю
Відбулося засідання уряду
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля

Сьогодні, 17 грудня, уряд ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини – незалежно від того, нове воно чи вживане.

Як це працюватиме:

  • Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами.
  • Заявка на компенсацію подається до територіального відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через «Дію».
  • Рішення про виплату ухвалюється за три робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду.
  • Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 тис. грн. На наступний рік передбачено фінансування близько 30 млн грн.

Також уряд підвищує доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих – цивільних, які постраждали від російської агресії.

Що змінюється:

  • Збільшено обсяги державної компенсації вартості – встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів.
  • Вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) – раніше діти ними не забезпечувалися.
  • Врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до трьох-п'яти разів на рік через швидкий ріст дитини.
  • Для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

Алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено – він і далі регулюється постановою КМУ №321.

Як отримати:

Подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн – разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.

Отримавши підтвердження від фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб. Заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення фонду.

До слова, з 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до законодавства про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Нові правила встановлюють обов’язкові квоти для роботодавців та фінансову відповідальність у разі їхнього недотримання.

